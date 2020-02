L’Espanyol torna a complicar-se la vida al José Zorrilla (2-1)

L’Espanyol torna a sentir el fred que ha patit durant mesos. Sense l’abric de Raúl de Tomás, el conjunt d’Abelardo Fernández s’ha complicat una mica més la vida en un José Zorrilla on han patit una nova dolorosa derrota que, a més, serveix d’aspirina per al Valladolid, que s’escapa a deu punts dels blanc-i-blaus. Entrebanc força inoportú dels espanyolistes en un estadi que feia gairebé quatre mesos que no veia un triomf local. En un duel condicionat per una matinera expulsió de David López (per una primera groga injusta i una segona d’innecessària), els blanc-i-blaus s’han allunyat força de la imatge d’equip viu i valent que van mostrar una setmana enrere al Sánchez Pizjuán.

Abelardo, que deu comptar les hores perquè torni el seu home gol, ha disposat els homes que va reservar a Europa en un 4-2-3-1 en què Embarba, Darder i Wu Lei donaven suport, des de la segona línia, a un Calleri que ha tornat a ser l’única referència en punta de l’equip. L’argentí, un expert a l’hora de fer la feina bruta, s’ha tornat a deixar la pell en cada pugna, però aquest cop cap dels seus companys ha pogut emular De Tomás i aprofitar el desgast que genera en les defenses rivals. L’Espanyol, forçat per la seva situació en la classificació, ha sortit obligat a prendre més riscos que no pas un Valladolid que, ordenat sota la defensa rocosa que sempre planteja Sergio González, ha prioritzat esperar amb paciència el seu moment. La consigna en atac dels espanyolistes ha sigut clara: enviar pilotades llargues a Calleri o als extrems i, a partir d’allà, intentar guanyar alguna segona jugada. Aquest recurs, però, no li ha donat cap rèdit positiu a l'Espanyol, al qual ben aviat se li han complicat les coses. Al quart d’hora de joc, Prieto Iglesias ha mostrat una groga a David López per posar la mà a la cara de Plano. L’atacant del Valladolid ha tingut premi exagerant l’acció. Un càstig excessiu per al santcugatenc, que pocs minuts després no ha mesurat prou bé una entrada al mig del camp que li ha costat la segona targeta.

El de les vermelles no és un problema nou d'enguany a l’Espanyol, ja que aquest curs és el segon equip que n’ha patit més (cinc, només superat per les set del Valladolid). Naldo, a Ipurua. Calero, contra el Valladolid a Cornellà-El Prat. Javi López, a l’Estadi de la Ceràmica. I Víctor Sánchez, l'última jornada, al Sánchez Pizjuán. De les cinc, la de David López ha sigut la primera que arriba en una primera part. A Valladolid, l’Espanyol s’ha vist obligat a jugar 65 minuts amb un home menys, sense un dels jugadors que li aporta més equilibri. Darder s’ha vist reubicat al mig del camp, una zona que els blanc-i-blaus han obviat durant tot el partit. L’única forma de perill que han trobat els d’Abelardo han sigut les accions a pilota aturada. Córners i faltes laterals que li han permès igualar les forces tot i la inferioritat numèrica.

Abelardo, veient que Calleri ha resultat un recurs insuficient davant Salisu i Olivas, ha tret l’argentí per Pedrosa, situant en punta un perfil més mòbil com Wu Lei. El canvi, però, no ha canviat absolutament res, ja que l’Espanyol ha seguit mostrant-se incapaç de generar cap tipus de perill. El Valladolid, per la seva banda, ha aprofitat l’ineficàcia blanc-i-blava per anar-se bolcant en atac. Sergio González ha anat afegint peces de caire ofensiu sobre la gespa, que li han permès aprofitar per fi la superioritat numèrica. En sis minuts tràgics per a l’Espanyol, el Valladolid ha trobat l’encert necessari per sentenciar el partit. Primer, Sandro ha aprofitat una doble errada de Diego López per obrir la llauna. Després ha sigut Guardiola qui ha resolt una transició per enfonsar una mica més l'Espanyol, que ha despertat tímidament en el temps afegit, quan Embarba ha escurçat distàncies de penal. Un cop dur per als blanc-i-blaus, que tornen a veure com la salvació s’allunya a cinc punts. I ara només els queden 13 jornades per davant.