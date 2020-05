Valoren fer els Jocs Olímpics sense espectadors

Ni el Comitè Olímpic Internacional (COI) ni els organitzadors dels Jocs Olímpics de Tòquio volen sentir a parlar de cancel·lar definitivament la cita olímpica, prevista inicialment per aquest estiu i posposada fins al 23 de juliol del 2021 per culpa de la pandèmia del covid-19. Però cada cop més veus al Japó admeten que sense una vacuna efectiva el moviment olímpic podria veure com es cancel·len uns Jocs per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. “No podem posposar els Jocs de nou i hem d’assumir que no hi haurà una vacuna”, ja ha advertit John Coates, el responsable del COI per coordinar-se amb els organitzadors de la cita japonesa. Una solució per intentar salvar la cita seria fer-los sense espectadors, opció que de mica en mica l’olimpisme comença a valorar.

“Sense una vacuna efectiva contra el covid-19 serà extremadament difícil celebrar els Jocs Olímpics”, ja va advertir fa uns dies el president de l’Associació Mèdica del Japó, Yoshitake Yokokura. “No dic que no s’hagin de celebrar, però serà extremadament difícil poder organitzar-ho, tot i que caldria veure quina és la situació a nivell global l’any que ve”, va afegir Yokokura, que ha advertit aquests dies del perill de tenir un nou pic de casos els pròxims mesos, tant al Japó com en diferents països. El president del comitè organitzador, Yoshiro Mori, ha admès que “és una tasca complicada, ja que primer caldrà veure com es poden completar tots els tornejos de classificació de tots els esports, que afecten diferents regions. I cada lloc té una realitat diferent”. Mori defensa que els Jocs es faran tal com s’ha previst, però la premsa ha recordat que ell mateix va defensar que els Jocs serien aquest any 2020 fins pocs dies abans del canvi oficial de data, quan va haver de canviar de versió. Malgrat que al Japó miren amb esperança com l’esport de mica en mica torna a països europeus o la veïna Corea del Sud, al seu país encara no s’han reprès les principals competicions esportives locals, com la lliga de beisbol i la de futbol. Aquest mes fins i tot s’ha suspès un dels tradicionals tornejos de sumo. L’anterior es va fer sense espectadors.

Dos mesos després que el Comitè Olímpic Internacional (COI) decidís posposar un any uns Jocs Olímpics d’estiu per primer cop a la història -abans s’havien cancel·lat, però no ajornat un any-, la premsa japonesa qüestiona el procés de canvi de data, perquè bona part dels reptes que significa passar la cita del 2020 al 2021 segueixen sense resposta. El primer ministre nipó, Shinzo Abe, ja va explicar al president del COI, Thomas Bach, que si els Jocs no es poden organitzar l’estiu del 2021 ja no es podran fer mai i que caldrà acceptar la cancel·lació. L’últim cop que uns Jocs no es van poder celebrar va ser durant la Segona Guerra Mundial, quan no es van poder fer els previstos per al 1940, curiosament també a Tòquio, ni els del 1944.

“En el cas que finalment hi hagués una vacuna, no n’hi hauria prou per distribuir-la per tot el món”, va admetre John Coates en una conferència celebrada a la seva Austràlia natal. Coates no va amagar que l’organització afronta “veritables problemes, ja que els 11.000 atletes que han de participar en la cita procedeixen de 206 països. A més, tenim 5.000 funcionaris i entrenadors, 20.000 periodistes o tècnics de televisió, 4.000 persones que treballen en l’organització i 60.000 voluntaris”.

Aïllar la Vila Olímpica

Coates, que també és el president del Comitè Olímpic australià, va anunciar que aquest octubre es farà una reunió que servirà per analitzar la situació, amb propostes sobre la taula com l’aïllament de la Vila Olímpica durant la competició, sotmetre els atletes a un període de quarantena o decidir que els Jocs no tinguin espectadors, fet que suposaria un nou problema, ja que caldria retornar els diners de les entrades ja venudes. “Està clar que si continua la propagació de virus haurem de prendre algun tipus de mesures preventives”, va admetre Toshiro Muto, director general del comitè organitzador, a la premsa japonesa.

El president del comitè organitzador, Yoshiro Mori, segueix defensant que els Jocs seran una realitat el 2021, tot i que encara no s’ha trobat data per a tots els tornejos de classificació ni s’han solucionat problemes logístics com l’ús dels espais, ja que alguns pavellons s’havien de destinar a altres activitats el 2021, perquè tothom creia que els Jocs es farien el 2020. “Queda més d’un any per als Jocs. No hauríem de discutir o debatre en aquests moments sobre una nova reprogramació”, va dir aquest dijous Muto en una teleconferència. L’opinió pública japonesa s’ha dividit entre els que normalitzen la situació confiant en les autoritats i els que consideren que sense una vacuna els Jocs s’haurien de suspendre, malgrat les pèrdues econòmiques que això provocaria.