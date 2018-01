Valverde: "Al Barça, cada dia és una sorpresa"

El tècnic del Barça Ernesto Valverde ha fet balanç dels seus primers mesos al capdavant del club blaugrana en una extensa entrevista a Barça TV. Explica que el dia a dia al club "no és rutinari. Al Barça, cada dia és una sorpresa". Sobre els seus inicis, reconeix que al principi li va costar "una mica" adaptar-se als jugadors, però que "poc a poc" ho van anar solucionant.

"Aquí hi ha un nivell de qualitat i un estil de joc que cal fomentar permanentment. Hi ha molts jugadors als que els hi vas a donar una indicació de que és millor fer una cosa i ells ho han vist abans, així que he d'anar amb una mica de calma", se sincera el tècnic blaugrana, que es desfà en elogis de la plantilla que dirigeix: "És un equip molt orientat a la competició, amb jugadors guanyadors, força competitius, i això es nota en els entrenaments i en els partits. És un equip responsabilitzat amb el que ha de fer". El tècnic no ha descartat fer fitxatges aquest gener: "Estem oberts a millorar l'equip, com tots. En la mesura del possible, farem".

Valverde ha recordat com va viure la sortida de Neymar. "No negarem que va ser un moment difícil", i segueix mantenint la prudència sobre el retorn del seu substitut, Ousmane Dembélé: "Anirem valorant si tornem al 4-3-3. Tenint en compte les posicions que ocupen Leo i Luis, hem d'anar adaptant-nos. Sabem que Messi pot jugar en qualsevol lloc, però volem col·locar-lo de tal forma que canalitzi el nostre atac. Això ho anirem veient".

Sobre l'argentí, són tot lloances: "És el millor jugador amb el qual et pots trobar al món. Fa extraordinari qualsevol pilota que rep. És impossible millorar les seves pilotes. És un impuls per nosaltres". També ha comentat els descansos que li dona a Messi: "Després de tants anys, sap que això és una cursa permanent i no és fàcil mantenir el nivell. Sap que això li va bé". També s'ha referit als minuts de descans que dona un Iniesta que, aquest curs, torna a tenir més protagonisme: "Està a gust. A vegades hem d'anar amb compte amb ell, però es controla bé. Ell sap quan està millor. A vegades el canvio per descans, però també per coses del joc. Si és titular, és perquè s'ho guanya: sabem que li podem donar la pilota amb un rival enganxat a l'esquena perquè no només no la perdrà, sinó que te la donarà millor".

Elogis a Paulinho i Vermaelen

Valverde també ha tingut elogis per dues de les revelacions d'aquest curs, Paulinho i Vermaelen. Sobre el brasiler, ha celebrat que hagi canviat les opinions que va generar a la seva arribada: "Quan va arribar, estàvem envoltats d'un ambient pessimista, semblava que estava malament. És un jugador increïble, amb molta fe. Acompanya el joc i es relaciona bé amb Messi i Suárez en els últims metres. Arriba a zones on no hi ha ningú".

I sobre el central belga, ha defensat la seva figura: "Sempre l'he vist bé. És fort i sempre he pensat que ens podia ajudar. El seu treball està allà, i sobretot en partits importants. Crec que ha convençut més a la gent que a mi, que ja em tenia convençut".

El preparador basc també ha comentat altres aspectes de l'estil de joc del Barça com la pressió: "És un fet que es feia abans que jo vingués. Els jugadors hi estan identificats, el públic també, i a mi m'agrada. Això si, cal saber que si pressiones, no hi ha mitges tintes, i que has de pressionar amb tots. Això també depèn dels rivals".