Ernesto Valverde: "El primer temps ha estat extraordinari"

El tècnic del Barça Ernesto Valverde ha valorat el triomf contra el Celta, afirmant que ha gaudit amb el primer temps. "Ha estat d'un gran nivell, el rival és un gran equip i ens havia empatat dos cops. Calia jugar molt bé, tant en atac com en la recuperació, i podem estar molt satisfets per la feina feta". Valverde per cert, ha admès que prefereix no quedar emparellat amb el Madrid a la Copa del Rei.

Valverde ha afirmat haver vist un Camp Nou amb espectadors amb "ganes de gaudir" en una nit "en que les coses han sortit bé. Ignoro si és el millor primer temps de la temporada, però ha estat extraordinari". El tècnic ha reconegut que Alba i Messi aquesta temporada s'estan "buscant molt i es troben més que altres anys, fet que ens ajuda".

Piqué i Dembelé, sense res greu

Sobre Piqué, Valverde ha dit que "no te res especial, tot just una petita molèstia" i sobre Dembelé, que ha abandonat el terreny de joc tocant-se la cuixa, ha deixat clar que "no tenia res greu". De fet, Valverde ha dit que "si faig jugar per l'esquerra Dembelé, Alba podria seguir pujant en atac. He vist molt bé a Dembelé, quan el veus amb la pilota saps que poden passar coses.

Paciència amb Yerry Mina

Sobre Yerry Mina, ha dit que "el club ja feia temps que el seguia, caldrà veure com s'adapta al futbol europeu, tindrà temps. És una bona operació".

Defensa d'André Gomes

Finalment, ha afirmat, sobre André Gomes, que "sempre l'he vist bé, és com les preguntes amb Vermaelen, que sembla que passa alguna cosa amb ell quan tot és correcte. És fort, treballa, amb futbol a les botes, uneix l'equip...està complint amb el que fa als entrenaments".