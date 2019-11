Valverde: "És impossible no dependre de Messi, ho domina tot"

El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha explicat: "A la primera part no hem tingut gaire joc i a la segona, en canvi, s'ha jugat millor. La derrota amb el Llevant va fer mal". I això ha comportat que Messi fos l'home encarregat de canviar-ho tot: "És impossible no dependre de Messi, ho domina tot", ha admès.

Sobre la manera de jugar, ha explicat: "Amb Ansu a una banda, he pensat que Griezmann podia jugar pel mig, entenent-se amb Messi, però el Celta ha jugat amb tres centrals i ho ha complicat una mica. A la primera part no s'ha jugat del tot bé, amb poc ritme, ens ha falta una mica de continuïtat. No s'ha pogut crear perill, però a la segona part l'equip ha millorat molt". El tècnic va parlar sobre Ansu Fati, de qui va dir: "He apostat per ell perquè li toca jugar partits, alguns de bons i d'altres no. És molt jove".

Valverde ha admès que li hauria agradat "continuar jugant ara i no aturar-me", en referència a l'aturada de seleccions, perquè "l'equip ara ha reaccionat i cal seguir per aquest camí".

Sobre els problemes amb els laterals, Valverde ha dit: "Alba es perdrà alguns partits. Amb Semedo caldrà veure què passa, ha tingut molèsties".