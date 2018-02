Valverde: "Avui ens ha faltat una mica d'espurna per guanyar"

Ernesto Valverde, tècnic del Barça, ha valorat l'empat contra el Getafe dient que és "un rival incòmode" i que els ha faltat "una mica de frescor" per acostar-se més a la seva porteria. "Entre ells que ens tallen el joc i nosaltres que no hem estat fins, al final, quan passa el temps, passa el que passa. Després ens hi hem acostat amb més perill, però no ha pogut ser".

El tècnic blaugrana ha admès que els ha faltat "una mica d'espurna" i ha valorat positivament el debut de Yerry Mina i el partit d'un Digne que "ho ha fet bastant bé, amb pocs ensurts". Segons Valverde, el Getafe els ha pressionat a dalt, però el seu rendiment ha anat millorant i no els ha afectat gaire en la sortida del joc, "més enllà dels mecanismes normals quan fa anys que jugues al Barça". "Estic content. Era un escenari complicat".

Dos dies de descans

Valverde ha admès que "feia temps que tenia marcada aquesta setmana sense partits al calendari per poder descansar i que calia arribar amb els objectius complerts i poder tornar a competir" com els agrada. Segons Valverde, "no agrada mai punxar a casa, però venim de classificar-nos per a una final, una setmana dura, i la lògica diu que no pots guanyar sempre". "No puc queixar-me de jugar dos partits cada setmana quan el rival ha pogut descansar més". Valverde ha confirmat que donarà dos dies de festa a l'equip, dimarts i dimecres.

Sobre el partit de Dembélé, ha dit que "és un primer pas tornar-lo a veure jugar". "Volia algú amb la capacitat per desequilibrar, però no ha pogut ser".