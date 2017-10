Valverde: "La derrota del Madrid serveix per valorar els triomfs del Barça"

Ernesto Valverde ha tornat a l'estadi de l'Olympiacos, on va guanyar tres lligues, i ha afirmant: "És emocionant tornar, aquí tinc bons records, serà bonic viure aquest duel. Ara, el Barça s'hi juga la classificació, és important". Valverde ha parlat molt del seu passat a Grècia, i ha deixat clar que "la gent és part del partit, arriben al camp per participar, per animar, és diferent. Molt passional".

El tècnic s'ha fet un fart de saludar amics i ha recordat que l'ambient de l'estadi és "molt especial" i que "Mascherano no ha pogut entrenar amb normalitat, caldrà valorar si pot jugar. Vermaelen ja ha rebut l'alta". "A veure si els podem tenir els dos" ha dit, i ha recordat que Piqué és baixa per sanció.

Sobre la derrota del Madrid Valverde ha argumentat que "és una lliga molt dura on el Barça pot patir i el Madrid pot perdre a Girona. La derrota del Madrid serveix per valorar els triomfs del Barça. No hi ha res decidit encara".

En ser preguntat per la situació de Catalunya, ha dit: "Ho anem seguint, però ens estem intentant centrar en el que podem fer, jugar".