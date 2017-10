Valverde: "Ha sigut estrany tenir el públic en contra"

"S'ha de passar". Ernesto Valverde respirava, tranquil i amb els tres punts, després de superar la prova de San Mamés. I ho deia per dues coses: perquè el seu Barça va saber patir per sumar els tres punts i perquè ja s'ha tret de sobre el retorn a l'estadi de l'Athletic com a tècnic visitant. "Ha sigut estrany al principi, i també durant el partit. Estàs acostumat a tenir aquest públic al teu favor, i no pas a tenir-lo collant en contra teva", es va explicar.

L'entrenador blaugrana va fer un diagnòstic precís del que va ser el partit. Es notava que coneix cada secret de com són els 90 minuts a Bilbao. Va saber transmetre al vestidor que seria necessari patir per guanyar –Busquets també va admetre que San Mamés és un camp "perillós", on "no és gens fàcil" sumar–, i va gestionar els nervis de veure que l'equip trontollava per no precipitar-se en les substitucions. "Quan no ho veus clar, de vegades és millor no tocar res. La gent s’accelera molt amb els canvis i s’han de pensar molt bé. He esperat al final perquè ja sabia que l’Athletic cremaria les naus en els últims cinc minuts i els que hi havia a la gespa eren els millors per defensar les dues o tres accions aèries que tindrien".

Des de la gespa, també Busquets explicava aquest pas endavant de l'Athletic: "Van haver d'arriscar, van jugar home a home i això no ens va deixar estar precisos". Des de la llotja, el director esportiu Guillermo Amor també va lloar l'esforç i "l'actitud" de la plantilla. "Tenim molts partits i són dies per sumar punts. Estem contents".