Valverde: "No haver fet el canvi d'Umtiti abans és una errada meva"

Ernesto Valverde va admetre al final del derbi amb el Girona que no haver fet entrar Umtiti al terreny de joc just quan Lenglet va ser expulsat, havia estat una errada. “És clar que ara estic penedit per no haver fet el canvi d’Umtiti abans. Creia que era bona idea esperar al descans per permetre a Umtiti entrar fresc. I veia el partit controlat, però el seu gol ha vingut del no res, en una jugada aïllada” va explicar el tècnic, molt crític amb la vermella vista per Lenglet, tot i que va lloar el caràcter dels seus homes. “Ens ha condicionat jugar sense Lenglet. Els seus gols han fet mal, just al final del primer temps i l’inici del segon, però l’equip no ha defallit i la reacció ha estat realment bona”.

El tècnic va admetre que “ells s’han fet forts, però no els hem deixat fer contres i ens ha mancat el 3-2. Més que la vermella, et diria que són els seus gols i els minuts, els que han canviat el guió del partit. En un moment d'adversitats, l'equip ha jugat amb caràcter i intensitat”.

"No puc entendre la vermella"

Sobre la vermella a Lenglet, va afirmar que "al camp he pensat que el VAR seria per veure com era la falta de Pere Pons a Lenglet. Després he vist la imatge a la televisió i no veig cap agressió, és una jugada estranya, ell posa el braç en una posició estranya per protegir-se. Però he vist a Pere Pons disculpar-se...i després han expulsat Lenglet".