Valverde: "La Champions il·lusiona, però no tinc cap assignatura pendent"

El tècnic del Barça Ernesto Valverde ha ofert una entrevista als mitjans oficials del club, en la qual ha admès que no han estat "del tot bé en alguns partits de Lliga" i que "cal ser crític sense rentar-se les mans". Tot i així, l’entrenador s’ha mostrat satisfet a l’hora de fer balanç de l’any 2018: "Tenim motius per estar satisfets, tothom ho veurà d’una manera diferent, però crec que el 2018 ha sigut un bon any". De cara al futur, Valverde ha admès, recordant les paraules de Messi sobre la Champions, que "ell sap el que vol l’afició, un títol que tothom vol". "A la Champions no pots fallar mai. Sempre costa. Però s’intentarà". De fet, Messi ha dit: "La Champions il·lusiona, però no tinc cap assignatura pendent".

Sobre el seu futur, s'ha limitat a dir que "al futbol tot és relatiu". "No penso a llarg plaç, penso en la feina que cal fer i espero que la gent estigui contenta. Però ja saps que si no es guanya la Lliga tothom mirarà l'entrenador. Intento complir els objectius, res més", ha dit.

Valverde s’ha quedat amb el clàssic com un dels partits de l’any. "Sí, el 5-1 va ser especial, però també la golejada al camp de l’Espanyol, on la temporada anterior no s’havia guanyat.Però el clàssic va ser important, ja que era el gran rival, i el partit arriba en un moment de bon joc però sense Messi". Sobre l’argentí, de fet, ha dit que "li encanta jugar, li encanta competir. "El que destacaria, però, és el seu grau de responsabilitat. Ho veus cada dia, en cada partit. Té un gran sentit de la responsabilitat quan pensa en l’equip, fent sacrificis i apareixent quan toca", ha afegit. De l’argentí també ha explicat que "la temporada passada jugava més centrat i aquesta temporada juga una mica més a la banda". "Tenim un estil molt marcat en què cal anar fent retocs per trobar aquell punt d’equilibri que ajudi l’equip. Coutinho pot jugar a les dues bandes, o en banda... o d’interior. Dembélé també pot jugar a les dues bandes, detalls que ajuden".

"El que destacaria de Messi és el seu grau de responsabilitat. Ho veus cada dia, a cada entrenament"

Preguntat per si la final de Copa contra el Sevilla va ser el millor partit de l’any passat, el tècnic ha dit que "es venia d’una situació complicada, on calia reafirmar-se. I, en ser una final, potser sí que es podria dir que va ser el millor partit. Al calendari hi ha partits en què cal jugar bé, són moments culminats... i aquell era un d'aquests moments". Un partit que també va ser l'últim d’Iniesta, un home al qual "ha estat un honor entrenar, per tot el que significa dins del món del futbol". Un altre partit destacat ha estat el que va tenir lloc al camp del Tottenham. "Va ser un partit molt important. Ja anava veient que l’evolució era bona, però aquell duel era clau pel nivell del rival. Calia oferir una bona imatge i així va ser. Va ser clau per guanyar i per la manera de fer-ho, després de tres partits seguits sense aconseguir el triomf. Messi va estar a un nivell molt alt, però ha jugat tants partits increïbles... que no saps quin és el seu millor partit".

A l’hora de recordar l’estiu, Valverde ha explicat que "malgrat que no es va poder començar la gira amb els jugadors del Mundial, va ser important poder tenir els nous fitxatges ja durant la gira i veure en acció joves del filial". El tècnic blaugrana ha posat en valor la Supercopa d’Espanya guanyada contra el Sevilla, ja que "alguns títols semblen tenir més valor si es perden". "Cal guanyar títols com la Supercopa per posar en valor el fet de ser un club guanyador. Va ser una Supercopa peculiar, per les protestes per fer-la al Marroc, el canvi de seu a última hora... I jugar a un sol partit ens perjudicava, ja que inicialment amb doble partit nosaltres jugàvem a casa. Va ser un partit dur, difícil".

540x306 Ernesto Valverde / FC BARCELONA Ernesto Valverde / FC BARCELONA

Sobre els nous fitxatges, ha sigut positiu. De Lenglet ha dit que "ha encaixat fàcilment". "Ja coneixia la Lliga, cosa que ajuda, però defensa molt bé amb espais per darrere i en diferents posicions". D’Arthur Melo ha explicat que "és un cas diferent, ja que no coneixia la Lliga". "Venia d’un ritme diferent, però ha encaixat molt bé, ja que té les característiques ideals per adaptar-se al joc del Barça de sempre". De Malcom ha dit que "no ha participat tant com els altres". "És un extrem, amb gol, que ens podrà ajudar molt. Les lesions no l’han ajudat, però té molt futur".

De l'últim fitxatge, Arturo Vidal, ha dit: "El seu fitxatge va ser una mica com Paulinho. Quan arriba la gent no acaba d’entendre el fitxatge, però són jugadors que han competit a grans lligues, amb recorregut. D’aquells que sempre rendeixen, ja sigui contra el Madrid o la Cultural. I els entrenadors volem aquests jugadors tan fiables. I tenen característiques contràries als altres, i cal valorar-ho, perquè ajuda molt". També ens calen aquests jugadors que arrosseguin l’equip, pressionant..." Un altre nom propi és Dembélé, de qui ha dit que "és la seva primera temporada sencera". "La temporada anterior va tenir lesions. Aquesta temporada ha sigut més fàcil, té molt talent i l’està demostrant. Però encara pot demostrar més. Pot jugar amb les dues cames i els rivals mai saben que farà. A vegades no ho sabem ni nosaltres!"

Dembélé pot jugar amb les dues cames i els rivals mai saben que farà. A vegades no ho sabem ni nosaltres!

Preguntat sobre els problemes amb els centrals, Valverde ha admès que han "anat una mica justets en aquesta posició per les lesions d’Umtiti i Vermaelen". "Estava una mica insegur, tocant fusta pregant per evitar noves lesions. La defensa ha patit bastant, estava preocupat, és cert. Per a nosaltres era una prioritat fitxar un central amb experiència com Murillo, especialment ara amb un calendari carregat".

Sobre Piqué, ha dit que "tothom en parla però res l'afecta, cosa admirable. Està a un gran nivell". I de Carles Aleñá ha explicat que "tenir un jugador com ell és genial, la seva dinàmica ja és de primer equip, amb dorsal. Té molt futur, sempre l'he vist com un jugador del primer equip. Segur que ara podrà jugar partits aquest gener".

Finalment, ha sigut crític sobre el rendiment en determinats partits de Lliga: "Hi ha partits en què ho podríem haver fet millor, però els altres equips també han millorat. Alguns partits no hem estat bé en la lectura del partit, en creure que el partit seria més fàcil del que semblava".