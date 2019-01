Valverde: "Quan es perd un partit, es posa preu al cap del tècnic"

Ernesto Valverde ha parlat en roda de premsa, la primera de l'any 2019, abans del partit contra el Getafe. El tècnic hi ha parlat molt sobre el seu futur: "Tinc contracte amb el club, es parlarà de tot plegat més endavant. Estem contents, ara, però quan es perd un partit es posa preu al teu cap", ha explicat. I ha afegit: "Ara hi ha un contracte que cal respectar. Ens emplacem a més endavant per decidir el meu futur. Sempre hi ha hagut bona sintonia".

Preguntat sobre si està participant de la planificació de la pròxima temporada, Valverde ha dit que "ara s'està parlant de com serà la pròxima pretemporada i he participat en aquestes reunions, forma part de la meva feina".

Sobre el primer rival aquest any, ha dit: "És el millor rival per començar, ja que cal lluitar molt, contra aquest equip. El Getafe és un equip molt dur, que et pressiona molt. Serà molt complicat. Ells lluiten molt cada pilota dividida. L'any passat ja va ser molt dur, i no ho oblido. Aquest any està creixent i lluita per anar a Europa. Serà molt incòmode".

Umtiti i Murillo

El tècnic ha explicat que Samuel Umtiti "té bones sensacions". "Espero veure'l entrenar amb l'equip en dues setmanes, però cal ser prudent", ha afegit. De Murillo, ha explicat que cada dia el veu més endollat.

Sobre el mercat de fitxatges, Valverde ha dit que està "content amb l'equip", i que sempre pensa en "no perdre efectius, però cal veure si apareix alguna opció de mercat interessant".

Valverde no ha volgut descartar el Madrid de la lluita per guanyar la Lliga, que ha definit com "una Lliga més igualada, on els equips de dalt han punxat i els altres han millorat".