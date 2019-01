Valverde: "Encara queda molta lliga, però és un pas endavant"

El tècnic del Barça Ernesto Valverde, ha afirmat després del triomf del seu equip que "sabíem dels resultats dels altres partits. S’ha jugat amb la pressió de poder aprofitar aquesta ocasió contra un rival molt dur. S’ha dominat bastant el joc a la primera part, però després del seu gol, ens han apretat i ha tocat aguantar. Ha estat un partit difícil que ens permet treure punts als rivals, però queda molt per davant".

Valverde ha recordat que "el rival jugava a casa en un terreny de joc on ha costat jugar. Avui era clau estar endollats, ja que ells no deixen mai de lluitar. En alguns moments ha tocat patir, però després s'ha pogut recuperar el control del partit i de la pilota".

Preguntat per si el Madrid ja ha quedat descartat, Valverde ha dit que "no penso en els rivals. Però no penso descartar de la lluita pel títol el Madrid, l'any passat també estava lluny durant aquestes dates i la lliga va tenir emoció fins al final. No descarto cap rival, només penso en la nostra feina".