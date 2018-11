Valverde: “Hem complert l’objectiu de classificar-nos”

El Barça va fer la feina ahir al Giuseppe Meazza i, malgrat que la victòria es va escapar en els últims minuts per culpa d’un gol de Mauro Icardi a tres minuts del final, el conjunt blaugrana ja s’ha assegurat ser matemàticament als setzens de final. Ara hi ha en joc la primera plaça del grup, que el Barça ocupa amb 10 punts, seguit per l’Inter de Milà (7 punts) i el Tottenham (4), que ahir va remuntar in extremis contra el PSV per acabar imposant-se i deixar els holandesos com a cuers del grup amb només un punt.

Després de l’empat agredolç d’ahir -el Barça va generar fins a 26 rematades, 8 entre els tres pals-, Ernesto Valverde va explicar l’absència de Leo Messi, que encara no té l’alta mèdica de la fractura al radi del braç dret que es va fer contra el Sevilla: “Sabíem que seria un partit disputat, amb moltes topades, i, a diferència dels entrenaments, en què tens una mica més el control, en un partit així no pots evitar una caiguda incontrolada. Hem parlat amb Messi i hem preferit no arriscar”.

El tècnic blaugrana va celebrar la classificació per als setzens de final: “Ens hem classificat, que era el nostre primer objectiu, però, tal com ha anat el partit, marxem amb la sensació que potser se’ns han escapat els dos punts, però celebro el joc de l’equip”. Valverde, que va destacar que van dominar el partit i va lloar el rival -“l’Inter té un ADN de no tirar mai la tovallola”-, va admetre que s’esperava marxar amb els tres punts: “Ha sigut un partit difícil, contra un equip amb jugadors molt agressius. Crec que hauríem d’haver acabat el primer temps amb un marcador favorable. El nostre gol ha acabat arribant tard i ells ens han empatat just al final”.

Valverde va destacar el treball de tot l’equip i va tenir bones paraules per a Philippe Coutinho -“ha fet un gran partit”- i per a Luis Suárez: “Ha generat ocasions i els gols s’han de buscar i, en això, ell n’és un espert”.