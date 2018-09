Valverde: "Hem perdut cinc punts en pocs dies d’una forma sorprenent"

Ernesto Valverde ha parlat després de la derrota al camp del Leganés, primera derrota aquesta temporada del Barça, afirmant que "costa explicar com pots perdre un partit controlat per dos gols en un minut. Després del 2-1 ens ha costat generar perill, no hem estat encertats més enllà d’una doble ocasió. Hem perdut cinc punts en pocs dies d’una forma sorprenent".

Segons el tècnic "s’ha començat dominant el partit. I superant la seva pressió s’hauria pogut decidir el partit abans. La pitjor sensació que tinc és que ens ha fet massa mal el cop de rebre el 2-1, ja que després no s’ha vist una reacció per generar perill".

Valverde ha admès que "a Anoeta després de fer canvis va caldre recuperar un sistema més normal. A Leganés també he volgut donar descans a Suárez i Alba, doncs no volia lesions, però les valoracions les fem quan el resultat és dolent. És un equip amb una plantilla llarga en que ho fem tots plegats, ara cal guanyar per oblidar aquesta sensació dolenta dels darrers dies". El tècnic ha reconegut que "el responsable sempre es sentirà responsable de les derrotes, i aquest és el meu cas avui".