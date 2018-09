Valverde: “Tenir Messi dona pau”

“Messi converteix una cosa rutinària en una cosa extraordinària”, deia Ernesto Valverde després de la golejada contra el PSV, una golejada en què un altre cop el líder va ser el futbolista argentí. “És un alleujament tenir Messi, et dona pau. És un alleujament per a l’equip en què juga i un problema per al rival, esclar. És un jugador decisiu, no es cansa de fer hat tricks ”, va bromejar el tècnic, que es va mostrar satisfet després del debut a Europa aquesta temporada. “El que més m’ha agradat del partit és que hem corregit algun dels problemes que vam tenir a Anoeta. Ens bolcàvem molt amunt i ells estaven despenjats. Estic content perquè som perseverants, insistim molt”.

I això que el Barça no va començar a tancar el partit fins al minut 75: “Al final aquesta és una batalla de 90 minuts i cal entendre-ho així. Al principi les forces estan més igualades, perquè els dos equips estan bé, i al final l’equip que defensa es desgasta més. Ens resultava difícil arribar a les zones de rematada i ens ha costat fer el primer gol. Fins i tot en el segon temps un resultat tan curt et genera un cert compromís i ells han tingut un parell d’arribades”, va explicar, abans de lloar noms propis, com el seu porter Marc-André Ter Stegen, de qui va dir que té molta sang freda, o Ousmane Dembélé, de qui va explicar que “és desequilibrant, té ritme, ha trobat el seu lloc a l’equip. Ara està marcant gols importants i esperem que ens doni més durant aquesta temporada”.