Valverde: "No demanarem perdó per guanyar"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha admès que arribar a l'aturada per seleccions d'aquest novembre amb un triomf és molt important. "Ens agrada dominar, i que aquest domini serveixi per generar ocasions", ha dit l'entrenador basc. Un dels temes de la roda de premsa ha sigut el joc de l'equip, brillant en els primers 30 minuts, menys regular durant la resta del partit. "Els resultats són conseqüència del joc, i això del futbol va d'intentar guanyar: no demanarem perdó per guanyar", ha dit.

Valverde ha explicat el canvi de Paco Alcácer, a qui veia "cansat", després del gran esforç que havia fet el davanter i els seus dos gols. "Venia sense participar massa", ha reconegut el tècnic que, això sí, ha assegurat que no l'ha recuperat perquè sempre hi ha sigut.

"La incertesa sempre hi era perquè el marcador era curt", ha explicat Valverde després de guanyar al Sevilla 2 a 1 i només haver perdut dos punts en el que es porta de Lliga. Sobre la dimensió política del partit, l'entrenador ha recordat que "el Camp Nou sempre ha sigut un lloc on la gent s'ha manifestat pacíficament".