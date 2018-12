De Valverde a Rubi: un derbi que connecta el passat amb el present

Fa més d’una dècada que el Barça no perd a domicili contra l’Espanyol en un partit de Lliga. L’últim tècnic blanc-i-blau a aconseguir-ho va ser, precisament, Ernesto Valverde, un llunyà 13 de gener del 2007 a l’estadi de Montjuïc. El dia que Frank Rijkaard va trencar una de les parets de la banqueta d’un cop de puny. Des de llavors, en partits del campionat de la regularitat, el Barça sempre ha puntuat en les seves visites al feu blanc-i-blau, primer a Montjuïc i després a Cornellà-El Prat: sis victòries i cinc empats. Una dinàmica que vol continuar Ernesto Valverde i que espera tallar Francsec Ferrer Rubi, que intentarà imitar el seu homòleg blaugrana i tornar a derrotar el Barça com a local avui al vespre (20.45 h, Movistar Partidazo).

“¿Que si he canviat gaire des de la meva etapa com a entrenador de l’Espanyol? Doncs suposo que en algunes coses més i, en d’altres, no tant. És un pregunta molt difícil”. D’aquesta manera va despatxar ahir un Valverde somrient una pregunta que no s’esperava en la prèvia d’un dels derbis més igualats dels últims anys. De fet, si ens fixem en l’inici de curs de l’Espanyol des de la seva última victòria com a local en un derbi, només les temporades 2007-08 i 2010-11 arribaven amb més punts i en millor posició a la quinzena jornada que aquest any, que coincideix amb un derbi.

540x306 Els darrers tècnics del derbi Barça-Espanyol / ARA Els darrers tècnics del derbi Barça-Espanyol / ARA

La temporada 2007-08 Valverde va firmar un gran inici a la banqueta blanc-i-blava, en què havia aconseguit derrotar equips com el Reial Madrid, el València i el Sevilla, uns triomfs que li van permetre enfilar-se fins a la cinquena posició després dels primers catorze partits. La temporada 2010-11, en el segon any de Mauricio Pochettino com a tècnic de l’Espanyol, el conjunt periquito es va plantar a la quinzena jornada de la Lliga com a quart classificat, allunyat, això sí, a nou punts d’un Barça de Pep Guardiola que liderava amb 37 punts. Una separació inferior a la de l’actual Lliga, en què el Barça és líder amb vint-i-vuit punts, set més que l’Espanyol, que ocupa la vuitena posició amb vint-i-un.

Aquest curs estem davant d’una de les temporades més igualades dels últims anys: només vuit punts separen el primer, el Barça, del novè, el Getafe. No menys sorprenents són les irrupcions d’equips com l’Alabès, el Llevant, el Girona i el mateix Espanyol a la zona alta. “Ens està costant molt sumar punts fora de casa. No només a nosaltres, és una tònica general. Aquest és un dels motius que explica per què la Lliga està sent tan igualada. Això fa que encara siguin més importants els tres punts del derbi”, va argumentar ahir Valverde.

El cor, més determinant que la taula

La poca separació de punts entre el Barça i l’Espanyol respecte a derbis d’altres temporades, però, no és per al tècnic basc un factor que determini que el d’avui sigui més igualat que d’altres: “És cert que és un derbi igualat per la distància, però aquests partits es juguen molt des del cor i una mica des del cap. És un partit especial”. La història més recent li dona la raó, ja que en l’última victòria de l’Espanyol en un derbi de la Lliga (1-2, el febrer del 2009), els blanc-i-blaus es van plantar al Camp Nou com a cuers, mentre que el Barça era líder.

Valverde sí que va opinar, però, que l’Espanyol “està en un molt bon moment” -malgrat que ha perdut els tres últims partits de la Lliga- i que al “seu estadi es fan forts”. És per això que el basc va qualificar com a “prova de foc” el duel. Valverde també va repartir elogis cap a Rubi, de qui no va descartar la possibilitat que segueixi un model propi del Barça: “Rubi sempre s’ha caracteritzat per sortir jugant des del darrere, per pressionar al davant i per treballar bé l’estratègia, però això depèn dels jugadors que tens. Té bons futbolistes com Marc Roca, Darder, Granero...que li permeten fer un bon futbol. Borja Iglesias ha sigut un gran fitxatge...”

El tècnic blaugrana, malgrat lloar Rubi i afirmar que el seu Espanyol “és diferent”, no el considera més perillós que el de l’any passat, dirigit per Quique Sánchez Flores i que va ser capaç de derrotar el Barça a Cornellà-El Prat (1-0) en partit de Copa. El duel d’aquest vespre serà una altra història i no s’espera que Valverde faci grans canvis en l’onze de gala. El Txingurri, que no pot comptar amb els lesionats Arthur, Umtiti, Sergi Roberto, Rafinha i Malcom, recupera Luis Suárez. Per tant, la incògnita principal en l’onze se centra a saber qui formarà el trident ofensiu si l’uruguaià parteix d’inici: ¿relegar Dembélé a la banqueta quan està jugant més bé o asseure un Coutinho que no aconsegueix fer un bon partit des que es va recuperar de la lesió?

Mentrestant, a l’Espanyol, Rubi té el dubte del central Mario Hermoso, però recupera el davanter Sergio García que, com ell, té part del seu passat vinculat al Barça. Amb la consigna clara de “no obsessionar-se amb Messi”, Rubi demana un RCD Stadium ple i amb “tarannà esportiu” -el mateix que espera de Gerard Piqué per no reviure polèmiques passades-. El tècnic català vol emular Valverde i guanyar el derbi com a local. A la banqueta blaugrana, el tècnic basc no es deixarà endur per la nostàlgia i buscarà el triomf perquè el Barça segueixi líder.