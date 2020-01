Valverde s'acomiada del Barça el dia que Setién es posa a treballar

Quique Setién ja treballa com a tècnic del Barça. Acompanyat del seu ajudant Eder Sarabia, s'ha presentat als jugadors abans de dirigir un entrenament previ a la seva presentació. I tot plegat el mateix dia que Ernesto Valverde s'ha acomiadat del barcelonisme. Primer, visitant en persona les instal·lacions de la Ciutat Esportiva per parlar amb els jugadors. I després, amb una carta a la web del club en què explica: "En aquest temps he viscut moments molt alegres celebrant victòries i títols, i també moments durs i difícils. Però per sobre de tot vull destacar l'experiència viscuda i l'afecte que he sentit dels aficionats durant aquesta etapa".

Valverde ha volgut agrair "al president Josep Maria Bartomeu i la junta directiva l'oportunitat" de dirigir l'equip "i la seva confiança durant tot aquest temps". El Txingurri continua dient: "També m'agradaria agrair el suport i el tracte de tota la gent que m'ha acompanyat al club durant aquestes dues temporades i mitja i especialment als que treballen en el primer equip i al seu voltant, i amb els quals he compartit tants moments a la Ciutat Esportiva i en els desplaçaments. Evidentment, també vull agrair als jugadors tota la feina i l'esforç que ens han permès celebrar quatre títols junts. A partir d'ara els desitjo tota la sort de món, així com al nou tècnic, Quique Setién".