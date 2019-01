Valverde apel·la al Camp Nou per remuntar

Ernesto Valverde viurà aquesta nit contra el Llevant (21.30 h, TV3) la seva segona nit al Camp Nou amb la necessitat que el seu equip remunti una eliminatòria adversa en l’anada. En el seu primer curs al Barça només es va veure en aquesta situació als quarts de final de la Copa, després d’haver caigut (1-0) en el duel d’anada contra l’Espanyol a l’RCDE Stadium. El final de la història ja es coneix: el Barça va remuntar (2-0) en la tornada al Camp Nou i va seguir avançant fins a guanyar la competició per quarta temporada seguida. Per superar el Llevant i capgirar el 2-1 advers de l’anada Valverde confia en el suport de l’afició del Camp Nou, malgrat la incomoditat de l’horari. “Els necessitem, amb ells som més forts. No dubto que hi haurà una gran resposta de la gent a l’estadi”, va verbalitzar ahir el tècnic basc en la prèvia.

Valverde dona importància a la Copa i, per això, va assegurar que sortirà amb “el millor equip possible”, sense oblidar, però, que diumenge hi torna a haver partit, en aquest cas, de Lliga. De la mateixa manera, el tècnic va deixar clares les seves intencions amb la convocatòria: cap jugador del filial ha entrat en una llista en què tampoc hi ha citat l’extrem brasiler Malcom, titular en l’anada al Ciutat de València. De la convocatòria i de les declaracions del tècnic se’n desprèn que, a diferència del duel d’anada, aquesta nit al Camp Nou sortirà amb un onze amb poques rotacions i, tot i que no ho va voler revelar, amb Leo Messi de titular, després que l’argentí no anés convocat a l’anada per poder descansar.

L’entrenador basc, poc amant dels experiments, sembla que sortirà avui posant tota la carn a la graella i els canvis respecte a l’onze de gala seran mínims. La presència del porter Jasper Cillessen i del central colombià Jeison Murillo i l’entrada de Nélson Semedo i Carles Aleñá en l’onze podrien ser els principals canvis en l’equip, mentre que jugadors indiscutibles com el ja esmentat Messi, Luis Suárez, Jordi Alba i Ivan Rakitic s’esperen d’inici. El migcampista croat podria ocupar la posició de pivot i donar descans d’aquesta manera a un Sergio Busquets que va ser titular en la desfeta del partit d’anada a València i també en la victòria a la Lliga diumenge contra l’Eibar. Si Rakitic ocupa la posició de pivot, les posicions d’interior seran ocupades una per Aleñá i l’altra per Arthur Melo o Arturo Vidal. A la davantera, amb Messi i Suárez intocables, la pugna serà per veure si juga d’inici Philippe Coutinho o Ousmane Dembélé. Tot apunta que serà l’extrem francès qui ocupi un lloc en l’onze titular, ja que va ser suplent diumenge contra l’Eibar.

Valverde fa marxa enrere

Tret d’aquests possibles matisos en l’alineació titular, el que queda clar és que Valverde confiarà als pesos pesants de la plantilla la remuntada. “Sembla que com que el Barça ha guanyat la Copa les últimes quatre temporades li restem importància; fins que caus eliminat, i això no volem que passi”, va alertar ahir el Txingurri. Després d’apostar per dos jugadors del filial en l’anada -el lateral esquerre Juan Miranda i el central Chumi-, el tècnic basc fa marxa enrere per a un partit que va definir fins a tres vegades com a “decisiu” durant la prèvia.

Valverde, tenint en compte la seva primera temporada al Barça, va sorprendre amb la seva aposta valenta en l’anada repartint oportunitats, però torna al camí segur per garantir-se seguir endavant a la Copa i buscar la tranquil·litat dels resultats per quan arribi l’hora de parlar sobre la seva continuïtat a la banqueta. “Pots firmar tres anys de contracte amb un club però si els resultats són dolents ja se sap què passa...”, va valorar ahir, alhora que no va donar cap novetat sobre el seu futur: “Hi ha bona sintonia amb el club i tinc contracte en vigor. Quan hi hagi alguna cosa a dir, ja es dirà”. De moment, el tècnic està centrat en el Llevant.

El Llevant descarta titulars

El conjunt valencià encara la Copa com una il·lusió, però on es juguen les garrofes és a la Lliga, on l’objectiu és la permanència (estan a quatre punts de distància del Rayo Vallecano, l’equip que marca el tall del descens). És per aquest motiu que el tècnic rival, Paco López, ha deixat fora de la convocatòria dos futbolistes habituals del seu onze inicial: el davanter Roger Martí i el migcampista amb passat a La Masia Rubén Rochina. D’altra banda, també té la baixa per lesió del central Chema.

Malgrat donar descans a dues peces importants del seu esquema, el tècnic granota confia en les seves possibilitats: “Ens hem guanyat el dret a somiar. És un repte bonic per a nosaltres i tenim les idees clares. Un cop passi el partit ens centrarem en la Lliga, que és el que és realment important, però no engegarem la Copa a rodar i tenim un resultat mig a favor”. López, però, va alertar de la dificultat de jugar contra els blaugranes: “Espero el millor Barça, però ja vam veure l’altre dia que fins i tot el pitjor Barça és capaç de complicar-te les coses amb un gol en l’últim minut”. Ernesto Valverde també espera el seu millor Barça per superar un rival valent.