Valverde deixa l’eufòria per al final

En els dos primers partits del 2018 han quedat clares quines són les prioritats d’Ernesto Valverde aquesta temporada. El tècnic, que va relativitzar la importància de la Copa i va fer rotacions, deixant titularíssims com Messi, Suárez i Iniesta a Barcelona, va decidir convocar totes les patums per al partit de Lliga d’aquesta tarda contra el Llevant (16.15 h, BeIN LaLiga), en què els blaugranes esperen tornar a sumar els tres punts, mantenir la ratxa d’imbatibilitat -no perden des de l’agost a la Supercopa- i confirmar l’avantatge sòlid al torneig de la regularitat.

L’avantatge, còmode, no despista un entrenador que ha posat la directa a nivell de joc i de resultats. Ni tampoc el fet de jugar contra un rival de la part baixa de la classificació. “El que alguns anomenen eufòria, per nosaltres és estar contents”, reflexionava el Txingurri, insistint una vegada més en la necessitat de tocar de peus a terra i de no vendre la pell de l’os abans de caçar-lo. Les victòries en la jornada d’ahir de l’Atlètic de Madrid i el València, els perseguidors immediats, reforçaven la tesi de l’entrenador, que no farà concessions a l’onze titular d’avui al Camp Nou.

“Està bé que estiguem contents, però sabem que hem d’estar concentrats per guanyar”, afegia l’entrenador, que donava a conèixer una llista de convocats en què no faltava cap de les primeres espases, a excepció de Sergio Busquets, que ha de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. També eren a la llista José Manuel Arnaiz, una de les sorpreses agradables del partit a Vigo -on va jugar de titular i va marcar un gol-, i Ousmane Dembélé, que podria ser titular després de jugar uns minuts a Balaídos, superada ja la lesió que el va deixar quatre mesos fora dels terrenys de joc. “Té opcions de jugar des del principi, però ja vaig dir que havíem d’estar alerta amb ell”, deia un entrenador que, novament, va deixar fora de la llista Gerard Deulofeu i Rafinha. “Cadascú ve d’una situació diferent. Rafinha ve d’una lesió més llarga. En el cas de Deulofeu, ha tingut oportunitats al llarg de la temporada. Ara en tenen uns altres”. Tot i que Valverde no va donar pistes sobre una possible sortida en aquest mercat d’hivern i va instar-los a “lluitar per tornar a la convocatòria”, són dos dels jugadors que estan pendents de buscar-se un equip, en forma de cessió, aquest mes de gener.

A l’espera que Coutinho -fitxat ahir a la tarda- s’incorpori a la disciplina de l’equip i que es tanqui el fitxatge de Yerry Mina, els altres noms en clau blaugrana són Javier Mascherano i Arda Turan. El jefecito, que té previst fer les maletes cap a la Xina a final de mes, va entrar a la convocatòria mentre que el turc, a qui el Barça li busca una sortida, va caure una vegada més de la convocatòria, ara per un procés febril.

Amb un Rakitic que apunta a ocupar la posició del sancionat Busquets, Valverde no preveu grans canvis en un onze titular en què Sergi Roberto pot tornar al mig del camp. Amb el dubte final de si juga Paulinho o Dembélé, la parella atacant contra el Llevant serà la formada per Leo Messi i Luis Suárez.

Un Llevant perillós a domicili

El rival, el Llevant, arriba amb la moral pels núvols després de guanyar l’Espanyol a domicili a la Copa i de quedar invicte en els set últims enfrontaments lluny del Ciutat de València. Tot i aquesta estadística, positiva, ocupa la zona baixa de la classificació i és a només tres punts de la zona de descens.

Serà un partit important per a Oier Olazábal, el porter del Llevant, format a les categories inferiors del Barça i que va actuar de tercer porter del primer equip. El futbolista, que va començar la temporada a la banqueta, s’ha fet un lloc a l’onze inicial i arriba al Camp Nou després d’haver encaixat només un gol els últims quatre partits.