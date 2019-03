Valverde s’enfronta al seu únic botxí a casa

El Barça d’Ernesto Valverde no és el Barça més atractiu o divertit de veure dels últims anys, però el tècnic basc ha dotat el conjunt blaugrana d’una solidesa que, si més no, de moment li ha valgut per alçar una Lliga i una Copa en el seu primer any a la banqueta i caminar cap al triplet en el seu segon curs com a barcelonista. Després d’una temporada i mitja a Barcelona, a Valverde se li pot exigir un Barça més estilitzat i que entri més pels ulls, però amb els resultats a la mà la principal taca en l’expedient del tècnic basc és la desfeta de Roma del curs passat. Pel que fa a la resta, el Txingurri ha dirigit el conjunt blaugrana en 103 partits oficials i només n’ha perdut nou. D’aquestes nou derrotes, tan sols n’ha encaixat una al Camp Nou: va ser l’11 de novembre del 2018, el dia en què el Betis de Quique Setién va jugar de tu a tu contra el Barça i el va superar amb les mateixes armes que han fet gran el conjunt blaugrana: el futbol basat en la possessió, en ser superior amb la pilota com a principi i com a fi. Aquest vespre (20.45 h, Movistar Partidazo) els blaugranes buscaran la revenja al Benito Villamarín i miraran de treure’s l’espina clavada del partit de la primera volta, en què el conjunt andalús va saber conquerir el Camp Nou.

“Hem revisat el partit de la primera volta, i segur que el Betis també ho ha fet”, admetia ahir Ernesto Valverde, alhora que valorava el rival: “Sabem el tipus d’equip que és, quina proposta fa i el que t’obliga a fer. En la primera volta vam patir i vam perdre a casa. És un partit vital per a nosaltres, és una sortida complicada. Els punts del Villamarín compten molt, perquè després només quedaran deu jornades”. L’objectiu del tècnic blaugrana és arribar a l’aturada per compromisos de seleccions del cap de setmana que ve amb el liderat reforçat. Sobretot després de la derrota de l’Atlètic de Madrid ahir a San Mamés, que permetria al Barça augmentar de set a deu punts el coixí respecte als matalassers si guanyen avui en feu bètic. El Madrid, per la seva banda, és ara a nou punts dels blaugranes, després de guanyar ahir 2-0 el Celta en el retorn de Zinedine Zidane a la banqueta blanca.

La por al ‘virus FIFA’

Valverde, que no va voler entrar a valorar la no convocatòria de Clemént Lenglet amb França -Samuel Umtiti sí que ha estat convocat per Didier Des-champs-, va admetre que “creuaran els dits” perquè cap dels 16 convocats del Barça pateixin cap lesió durant l’aturada de seleccions. Aquesta finestra de partits FIFA al bell mig de la temporada és un maldecap per als entrenadors, ja que el calendari s’ajustarà de valent quan els futbolistes tornin de jugar amb les seves seleccions.

En només set dies, el Barça rebrà l’Espanyol, visitarà el Vila-real i rebrà l’Atlètic de Madrid. Tres partits de Lliga d’alt voltatge abans de visitar Old Trafford, en una de les cites més assenyalades del calendari. “El Manchester United és un rival perillós, que està en una bona dinàmica, i a París tots vam veure què és capaç de fer [els red devils es van imposar 1-3 al PSG per remuntar un 0-2 advers de l’anada als vuitens de final de la Champions]”, recordava ahir Valverde.

Abans, però, toca pensar en la visita d’aquesta nit al Benito Villamarín, en què, a part de les absències d’Ousmane Dembélé, Thomas Vermaelen i Rafinha Alcántara per lesió, el tècnic blaugrana pot comptar amb tots els seus efectius en un onze en què no s’esperen gaires rotacions.

Al Betis, Quique Setién, un entrenador amb gust pel futbol de possessió, una fórmula que no sempre convenç els passionals seguidors verd-i-blancs, no pot disposar dels lesionats Francis, Júnior i Barragán.