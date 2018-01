Valverde, entre l’expectació i l’esperança amb l’arribada de Yerry Mina

Després de fer-se oficial el comiat de Javier Mascherano, Yerry Mina passa a ocupar de manera formal la posició de quart central. El colombià, però, sembla que encara és lluny de poder tenir minuts amb la samarreta blaugrana, tot i que ahir es va estrenar a la llista de convocats d’Ernesto Valverde per disputar el derbi de Copa. De tota manera, a la llista hi havia 19 jugadors, per la qual cosa el tècnic extremeny n’haurà de descartar un abans del partit.

Per ara, l’entrenador segueix parlant del jove central colombià amb prudència i demana més temps per veure’l en acció: “Estem una mica expectants amb el que pugui oferir-nos, però tenim moltes esperances en ell”. El Txingurri va argumentar la resposta, i va aprofitar precisament l’exemple de Javier Mascherano. “Ell feia molt de temps que era aquí, sap com juga el Barça. El Yerry acaba d’arribar i no ha pogut disputar cap partit amb nosaltres, ni oficial ni amistós, i això és un desavantatge important en el seu cas”, va comentar el tècnic. De fet, la intenció inicial del club blaugrana era esperar-se a l’estiu per incorporar Mina, i aprofitar els amistosos de pretemporada perquè el futbolista agafés rodatge.

El Barça s’havia assegurat una opció preferencial de compra amb el Palmeiras de 9 milions d’euros per fer efectiu el fitxatge a l’estiu, però va haver d’accelerar el fitxatge pel comiat del Jefecito durant aquest mes de gener. Finalment va haver de renegociar l’acord i ha acabat pagant 11,8 milions al club brasiler. “Pensem que ens ha d’ajudar el que queda de temporada. De mica en mica ha d’anar entrant en la dinàmica”, va afegir Valverde.

Tot i els comentaris de l’entrenador, un punt escèptics respecte a Yerry Mina, Valverde assegura que està “content” amb els quatre centrals que té disponibles al primer equip i no té al cap fer cap incorporació alternativa per reforçar la posició. De fet, el Txingurri va parlar de Vermaelen i va posar l’accent en el fet que el belga, lesionat al camp del Betis després de jugar 13 partits consecutius, “només” estarà de baixa dues setmanes.

Ernesto Valverde va donar per tancat el mercat de fitxatges, almenys en el capítol d’altes, i només deixa oberta la porta a possibles sortides abans no s’acabi el mes de gener. “Estic bé amb la plantilla que tinc. Tot i que fins que no es tanqui el mercat, no se sap mai...”, va afegir amb prudència el tècnic. Després de les sortides ja confirmades d’Arda Turan, Mascherano i Rafinha, els altres que són a la rampa de sortida són Aleix Vidal i Deulofeu. A l’espera que això passi, Valverde disposa d’una plantilla de 23 jugadors, als quals cal sumar Aleñá i Arnaiz, futbolistes del B que acostumen a entrar a les convocatòries del primer equip.