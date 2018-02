Valverde normalitza el canvi de laterals

Per segon partit consecutiu a la Lliga, i com ja havia fet contra l’Alabès, Ernesto Valverde va gastar durant el derbi dues de les tres substitucions per canviar els dos laterals: primer, va donar entrada a Sergi Roberto per Semedo i, al final, va haver de tirar de Jordi Alba per suplir Lucas Digne. El cas del francès va quedar justificat, després, per un problema en un dels dits de la mà que li impedia continuar sobre la gespa. Però aquesta mateixa resposta desprenia que la substitució de Semedo era tàctica. I, en part, preocupant, perquè no és el primer cop que l’entrenador blaugrana mou el portuguès per canviar la dinàmica del partit. Al Wanda Metropolitano, Semedo també va deixar el seu lloc a Sergi Roberto per aixecar el gol de Saúl. Era, com ahir amb Messi, i llavors amb Deulofeu, un canvi doble per millorar les prestacions d’una banda dreta que al primer temps va carregar menys atac (32,5%) que a la represa (34,7%). Semedo tampoc va acabar el partit amb el Leganés i el València i, de fet, va quedar molt descartat durant tot el mes de gener. El paper del portuguès s’ha limitat, en els últims mesos, a donar descans a Sergi Roberto, cada cop més clarament titular, en els dies en què la golejada era clara i el partit estava domesticat, com contra el Llevant. És la situació que es repeteix a l’esquerra amb Jordi Alba, que també té un suplent de poc protagonisme. Ahir Digne, alimentat per Umtiti i Iniesta, va intentar completar el triangle amb Coutinho, però segueix sense jugar amb la confiança dels habituals. Els rivals s’animen a regalar les bandes i el Barça s’hi encalla, limitat a dos recursos.