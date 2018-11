Valverde perd mig equip en pocs dies

El Barça volarà avui cap a Eindhoven, on demà dimecres espera certificar la primera posició del seu grup europeu contra un PSV en forma que lidera la lliga. Els holandesos, però, saben que estan matemàticament eliminats en un duel (21 h / Movistar Champions) en què el Barça en farà prou amb un punt per assegurar-se la primera posició. Ernesto Valverde, que ha vist com el seu equip ha sumat 4 punts de 6 fora de casa a Europa, amb un brillant triomf a Wembley contra el Tottenham i un empat a San Siro contra l’Inter, haurà de fer molts canvis, ja que en les últimes hores ha perdut fins a cinc jugadors diferents per lesió. La baixa més significativa és la del davanter uruguaià Luis Suárez, que no podrà jugar en un estadi que coneix a la perfecció, ja que hi va jugar com a rival durant quatre anys mig tant amb el Groningen com amb l’Ajax.

El davanter uruguaià té molèsties al genoll dret i durant els pròxims dies seguirà una teràpia biològica amb cèl·lules mare per tractar-se-les. És per això que l’uruguaià estarà unes dues setmanes allunyat dels terrenys de joc, amb la qual cosa es perdrà tant el partit de demà, com el de diumenge contra el Vila-real. Segurament el golejador tampoc no jugarà el pròxim dimecres contra la Cultural Lleonesa a la Copa, però sí que intentarà poder tornar als terrenys de joc el 8 de desembre per ser en el derbi al camp de l’Espanyol. Aquesta temporada Suárez ja va ser tractat d’unes molèsties al genoll amb les quals va seguir jugant molts partit. Tampoc viatjarà a Eindhoven l’altre jugador blaugrana que coneix a la perfecció el PSV, per haver-ne estat rival durant molts anys: el porter Jasper Cillessen. L’holandès va notar unes molèsties durant l’escalfament previ al partit al Wanda Metropolitano dissabte passat i té una petita ruptura al recte de la cama dreta, fet que el farà estar entre dues i tres setmanes de baixa. Iñaki Peña, el porter del filial, ocuparà el seu lloc a la convocatòria. El brasiler Arthur, per la seva banda, té una sobrecàrrega als adductors i també es perdrà el partit de Champions de dimecres a terres holandeses, però podria jugar diumenge.

Valverde, però, recupera dos jugadors importants com Rakitic i Coutinho, que van rebre l’alta mèdica i, per tant, han entrat a la llista de convocats. Una llista amb molts jugadors del Barça B: Ter Stegen, Iñaki Peña, Jokin, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Arturo Vidal, Umtiti, Aleñá, Miranda, Riqui Puig i Chumi. Dissabte també es van lesionar Sergi Roberto i Rafinha. El reusenc pateix una lesió als isquiotibials de la cuixa esquerra i estarà unes tres setmanes de baixa. Rafinha, per la la seva part, es perdrà tota la temporada després de trencar-se el lligament creuat anterior del genoll.