Valverde: "La resposta de Cillessen durant el partit ha estat increïble"

Ernesto Valverde, tècnic del Barça, ha valorat positivament l'empat contra el Tottenham, afirmant que "ells han arriscat molt, i ens han creat problemes com és normal, però la resposta de l'equip ha estat bona, tot i que ens ha mancat tenir més la pilota, no ha estat la resposta perfecte, però és un bon partit".

En parlat sobre Dembélé, ha dit que "ha fet un gran gol, però a mesura que el partit ha avançat s'ha anat cansant. Estic content amb ell. Si durant la temporada passen coses, les anem parlant, el que espero és que ens doni alegries". El tècnic ha explicat que "prefereixo resoldre les coses dins del vestuari i que no arribin a fora, que no sigui notícia. Però no em molesta si es parla del tema".

Valverde ha explicat que "el repte era no perdre nivell competitiu i s'ha pogut veure un Vermaelen a un bon nivell o la resposta de Cillessen, increïble. Ha tornat Arthur, fet positiu i Aleñá ha deixat detalls quan era complicat controlar el seu joc físic". Sobre la suplència de Messi, ha dit que "30 minuts a Messi? És millor que jugui una estona i que estigui en moviment. A ell li agrada, a nosaltres també, i al públic, més".