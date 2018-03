Valverde s’aferra a la muntanya de Montjuïc

“És cert que el més dur ja ha passat, però fins que no arribi l’últim dia a la meta de Montjuïc no hi ha res guanyat”. Fa dies que Alejandro Valverde s’autorecepta prudència per no cometre l’error de celebrar el triomf a la Volta Ciclista a Catalunya abans d’hora. El corredor del Movistar Team patia per si alguna punxada o una mala caiguda l’hi prenien el lideratge, però ahir, sota la pluja, va salvar el penúltim obstacle i va ser capaç de mantenir el mallot de líder i els 16 segons de distància sobre el colombià Egan Bernal (Team Sky), segon a la classificació. Haurà d’acabar de defensar l’avantatge a la muntanya de Montjuïc, on ja va imposar-se l’any passat per acabar de tombar Alberto Contador. Ara, però, té una renda molt més curta sobre el seu perseguidor: “16 segons poden ser molts o poden ser molt pocs. Egan està molt fort i el tinc molt a prop, però les sensacions meves són bones i l’equip està molt bé. Intentarem salvar-ho tan bé com es pugui”, deia ahir, insistint en el discurs i reclamant “molta atenció” per controlar el colombià, a qui no li serviria ni la bonificació de deu segons d’entrar primer a meta. Qui també haurà d’estar alerta és el seu company d’equip al Movistar, i compatriota de Bernal, Nairo Quintana, que només té 22 segons de marge respecte al quart. El català Marc Soler és sisè.

Neu a Viella i 77 quilòmetres menys

Per a l’etapa d’avui, tot i que a primera hora s’esperen algunes pluges a Barcelona, no hi ha la mala previsió meteorològica que va complicar la sisena etapa, ahir. El mal temps, tot i que no va alterar la classificació, sí que va obligar l’organització a tornar a modificar el recorregut. Va estalviar 77 quilòmetres als corredors per culpa de la neu que hi havia a Viella. El pilot, finalment, va sortir des de la Pobla de Segur i va arribar, 117 quilòmetres després, a Torrefarrera. “S’ha tret la primera part perquè no es podia competir, però l’etapa ha sigut dura igualment, i emocionant. I hem passat molt de fred; durant els primers 90 quilòmetres estàvem a un o dos graus, i amb pluja”, analitzava el líder Valverde. El triomf d’etapa va ser per a l’alemany Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors), que va imposar-se al seu company de fuga, Diego Rubio (BH Burgos), en un final emocionant. El pilot, tot i els esforços per neutralitzar l’escapada, que van provocar alguns talls i molts nervis al grup de ciclistes, va creuar la meta 18 segons després.

La setena i última etapa de la Volta s’acabarà amb vuit voltes al circuit de Montjuïc, després que el pilot hagi circulat durant 102 quilòmetres pel Baix Llobregat, amb inici a l’Hospitalet (previst per a les 10.50 h) i pas pels ports d’Ullastrell i Corbera. L’hora prevista d’arribada són les 14.07 h.