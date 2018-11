Valverde: “¿Què si estic satisfet amb el partit? Sí”

Després d’una victòria grisa del Barça ahir a Eindhoven, Ernesto Valverde va respondre únicament amb un rotund “sí” quan li van preguntar si estava satisfet pel partit que havia fet el seu equip. Sí que es va estendre més en l’anàlisi del partit: “Hem tingut algunes pèrdues en el primer temps que ens haurien pogut penalitzar. Als primers 15-20 minuts ens ha costat molt, però a partir allà hem estat millor. A la segona part han arribat els gols i ells ens han exigit molt amb un futbolista alt i fort com Luuk de Jong a la davantera”.

El tècnic basc també va admetre que, quan el PSV es va bolcar a l’atac, el Barça no ho va “saber aprofitar”. L’autocrítica va seguir posant el focus en els primers minuts del duel: “M’agraden els partits en els quals generem molt i concedim poc. Avui, al principi, hem perdut moltes pilotes i ells han pogut generar perill. Però hi ha hagut altres moments del partit en què hem dominat absolutament i ells han sabut patir”.

En una roda de premsa amb moments tensos, Valverde va estar més relaxat a l’hora de valorar el gol de Piqué. “Què ha dit ell? Potser era una jugada d’estratègia i jo no ho sabia”, va afirmar irònicament el basc. Respecte a Ter Stegen, que va cometre un parell d’errades en la sortida de pilota, Valverde el va defensar: “Li demanem que prengui riscos. El camp estava molt ràpid i això pot passar, però és un grandíssim porter”. Va estar més sec quan li van preguntar si li preocupaven les nombroses aturades que va haver de fer l’alemany: “No em preocupa, per a això hi ha els porters, no?