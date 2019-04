Valverde: "Som on volíem ser"

"Som on volíem ser". Ernesto Valverde ha contextualitzat aquesta tarda la situació del Barça. Els cants de sirena per la classificació per a les semifinals de la Lliga de Campions es van afegir al lideratge de la Lliga i la final de la Copa del Rei. El tècnic intenta conviure amb el concepte 'triplet' des de la seva habitual prudència, forçant la postura del 'dia a dia' abans de rebre la Reial Societat (20.45 h, Movistar Partidazo) per evitar els ensurts de la temporada passada. "Som molt conscients de la importància de regular les eufòries. Quan vam començar la temporada somiàvem tenir aquesta situació. Ens encantaria sumar nou punts de nou, perquè voldria dir que som campions. El de demà és un partit important, perquè inicies aquest tram de tres partits i perquè obligues els rivals a guanyar", ha comentat.

L'actualitat s'imposa i l'entrenador blaugrana ha parlat de les semifinals continentals que disputarà contra el Liverpool: "El Liverpool és un rival potentíssim, amb una davantera amb molta qualitat. Van arribar a la final la temporada passada, ara són a semis i lluiten per la Premier. Serà un partit molt atractiu per al púbic, però encara queden 10 dies, abans hi ha altres coses", ha explicat, sense perdre el fil del seu discurs.

"No hem de parlar del futur. Primer toca mirar el partit de demà. La temporada està sent bona, però volem que sigui rodona. Som primers a la Lliga i volem concretar el títol. Haurem de jugar una final contra el València, que està en un gran moment, i després ja veurem si arribem a la final de la Champions. El triplet només s'ha guanyat tres vegades a la història del club. Si l'aconseguim nosaltres estaria molt bé, no?", ha dit el tècnic.

Els resultats acaben avaluant la feina de gairebé 10 mesos de temporada. L'exfubtolista fa les valoracions des de la sensatesa, tant pel que fa al Barça com mirant els altres equips d'Europa: "Per a mi el millor entrenador del món és Pep Guardiola, guanyi o no guanyi", ha dit, en referència a l'eliminació del Manchester City als quarts de final de la Lliga de Campions contra el Tottenham.

El gest de Coutinho

Valverde ha evitat centrar-se en la polèmica que va generar Coutinho amb la seva particular celebració del gol que va anotar contra el Manchester United. "El que més em sorprèn és que es parli més del gest que del gol. Ens va classificar per a les semifinals de la Lliga de Campions. A vegades parlem de coses que són força anecdòtiques. És cert que Coutinho segurament deu haver rebut crítiques, és normal, al club hi ha molta exigència. El més important és que va fer un gran partit de quarts i va fer un gran gol. Em quedo amb això. Els jugadors s'alimenten de sensacions, com tots. Quan fan gols i ocasions, milloren. És exponencial. A nivell de crítiques, això és futbol. Estem exposats a crítiques en funció de com fas les coses. Coutinho és igual", ha assenyalat.

El Txingurri ha valorat amb més profunditat el rendiment de Leo Messi. "Ja no sé com valorar-lo. M'agradaria tenir un ventall de paraules per descriure'l, per no repetir-me. Està trencant tots els rècords, i encara en té d'altres al davant. El públic sempre espera alguna cosa especial d'ell, i ho aconsegueix. Messi fa que tots els aficionats marxin contents a casa", ha comentat. Sobre Umtiti i la possible recaiguda dels problemes al genoll, ha comentat que espera que aquesta tarda s'entreni amb normalitat: "Avui veurem com està. És veritat que l'altre dia no va entrenar-se. Penso que avui estarà bé i podrà treballar sense problemes. Volem que Umtiti estigui en les millors condicions".