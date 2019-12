Vasic, el fitxatge que completa l’Spar Citylift Girona

Sonja Vasic, abans Petrovic perquè ha adoptat el cognom de casada, és la cirereta del pastís d’un Spar Citylift Girona que amb el seu fitxatge completa la millor plantilla que ha tingut mai en la seva història. “He après que si treballes de valent i creus en el que fas, pots arribar allà on vulguis. Sobretot si hi poses el cor i t’hi dediques amb energia”, ha dit Vasic en l’acte de presentació amb el club, que l’ha rebuda amb entusiasme. “És un somni que sigui al nostre costat. Ens ajudarà a créixer i enganxarà tant com ho van fer Marc Gasol o Svetislav Pesic”, ha expressat Pere Puig, director esportiu i ànima del projecte des dels seus inicis. “Potser guanyarem o potser no, però estem convertint l’esport femení en una referència. Volem que avanci, perquè si no ho fa, la societat tampoc. No tinc cap dubte que això sortirà com esperem”.

Vasic ha estat, lògicament, el centre d’atenció. “Necessitaré temps per acostumar-m'hi, però estic contenta i cada cop m'hi trobo millor. No puc oblidar que fa cinc mesos que no jugo, que m’he vist obligada a passar per un període de recuperació postoperatori”, ha afegit la propietària del dorsal número 5, que va ser intervinguda al setembre de molèsties al genoll. Líder a la Lliga femenina i competitiva a l’Eurolliga, en què ha guanyat dos partits però ha donat molt bona imatge en les quatre derrotes, Vasic aportarà un segell indiscutible de qualitat a un col·lectiu ja ple de talent. “He vist tots els partits de l’equip i m’agrada el bàsquet que intenta practicar. ¿Si tenim opcions de classificar-nos per als quarts de final? Sí, perquè el grup està obert i pot passar qualsevol cosa”.

La data del seu debut a la pista encara no està concretat, però podria ser dijous contra el BLMA, diumenge o la setmana que ve. “Em sento preparada, ja no tinc mal quan em llevo i això és el més important. Arribarà quan hagi d’arribar”, ha admès Vasic, que ha reconegut que les converses mantingudes amb Laia Palau i Marta Xargay han estat fonamentals perquè s’incorpori a l’Spar Citylift Girona.