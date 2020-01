Vasic lidera un nou triomf de l’Spar Citylift Girona

L’Spar Citylift Girona continua liderant la Lliga femenina de bàsquet, després de derrotar sense patiments el Quesos El Pastor per 61 a 48 a Fontajau. L’equip comença amb bon peu un any en què el repte serà defensar el títol de Lliga obtingut l’última temporada. I, per aconseguir-ho, ben aviat podrà fer debutar el flamant nou fitxatge Marta Xargay, que va seguir el partit des de la banqueta mentre espera tenir en regla tots els papers. Xargay serà presentada aquesta setmana i podria debutar dijous a Fontajau contra el Lió.

Amb les baixes de Núria Martínez i Mima Coulibaly, l’equip entrenat per Eric Surís va començar el partit bastant malament, sense encert en tirs i sense aturar el llançaments exteriors visitants, cosa que va permetre al Quesos El Pastor somiar amb donar la sorpresa quan es va escapar de deu punts. Però abans del descans Vasic va començar a liderar la reacció gironina, tot i que el Quesos encara guanyava al final del segon quart per quatre punts (25 a 29) aprofitant també els nervis locals després de la lesió de la vallesana Helena Oma.

Sonja Vasic, amb 21 punts i quatre triples, va ser la millor jugadora sobre la pista. Acompanyada per Elonu i Araújo, efectives des de la pintura, Vasic va firmar una gran actuació i va permetre a l’Spar Citylift posar-se al davant al tercer quart i sentenciar un nou triomf a l’últim parcial.