Vendre Junior Firpo per avançar l'arribada d'Eric Garcia

Només cal veure la llista de convocats que ha facilitat Ronald Koeman per al primer gran partit que el Barça jugarà fora de casa en aquesta Lliga (Atlètic de Madrid, 21 h / Movistar Partidazo) per comprovar quina és la prioritat del club blaugrana en el mercat d'hivern que obrirà a principis del 2021. El tècnic holandès va haver de convocar el defensa del filial Óscar Mingueza per completar la nòmina de centrals, delmada per la lesió muscular que va patir Ronald Araujo a l'aturada internacional d'octubre i per l'afectació crònica que Samuel Umtiti té des de fa dos anys al genoll. Al Wanda Metropolitano, l'equip tornarà a sortir amb Gerard Piqué i Clément Lenglet a la defensa. I dimarts, a Kíev contra el Dinamo, el més segur és que la dupla hagi de ser la mateixa, tret que Koeman repeteixi l'experiment d'endarrerir Frenkie de Jong a una posició que no és la seva.

Efectivament, l'objectiu número u que té el Barça per al mercat d'hivern és incorporar un central. És cert que l'entrenador ha mostrat en públic més interès per reclutar Memphis Depay per a l'atac, un perfil que té tot el sentit del món per la lesió de llarga durada d'Ansu Fati. Tanmateix, segons ha pogut confirmar l'ARA, la direcció esportiva està esperant que s'obri la finestra FIFA principalment per acabar la feina que va quedar a mitges al mercat estival amb Eric Garcia, un marcador format a La Masia, consolidat a les llistes de Luis Enrique amb la selecció absoluta i que continua amb el ferm desig de no renovar amb el Manchester City. El futbolista de Martorell no va certificar el seu retorn a casa per la falta de liquiditat del Barça i la poca flexibilitat negociadora del club anglès, que no es va moure de la voluntat d'ingressar 20 milions entre fixos i variables per un jugador que acaba contracte el juny del 2021.

Un fitxatge de gestora

L'entitat culer segueix amb problemes de tresoreria i amb la necessitat imperiosa de rebaixar la massa salarial per espantar el fantasma del concurs de creditors. Tot i això, el rellotge ha corregut i al gener Garcia podria aconseguir la seva llibertat per una quantitat inferior, considerant que la fi del seu contracte només estarà a sis mesos vista. Per 10 milions, el City assumiria la seva marxa de manera prematura. Ara bé, el Barça sap que no podrà oferir cap xifra si abans no fa caixa amb algun dels jugadors que tenen el cartell de transferible.

El primer de la llista de possibles baixes és Junior Firpo, que, malgrat haver jugat només 29 minuts des de principis de curs, conserva un bon cartell sobretot a Itàlia. El seu valor de mercat, a causa de la seva joventut (24 anys), és de 14 milions, tot just quatre menys dels que va costar l'agost del 2019. Si l'exlateral del Betis troba destí i el City s'hi posa bé, Eric Garcia tindrà tots els números per vestir-se de blaugrana abans de temps. En virtut, això sí, a una operació que molt probablement es tancaria abans de la presa de possessió de la nova junta del club, ja que les eleccions estan previstes per al 24 d'agost. I si res d'això cristal·litzés, arribaria lliure al juny, fet que obligaria el Barça a buscar un pedaç per omplir l'eix de la defensa fins a finals de la present temporada.