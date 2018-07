Fernando Verdasco i David Marrero, investigats per arreglar resultats a Wimbledon

Els tenistes espanyols Fernando Verdasco i David Marrero estan sent investigats per un cas en què haurien arreglat partits de Wimbledon, a la primera ronda del torneig de dobles, en un partit contra l'argentí Leonardo Mayer i el portuguès Jo ão Sousa.

La informació sobre la investigació l'ha publicat la televisió australiana ABC, però ha sigut el 'New York Times' qui utilitzant una font de la casa d'apostes Pinnacle Sports ha confirmat els noms dels implicats. El partit hauria tingut "patrons irregulars en les apostes", segons Sam Gomersall, el responsable de la companyia que es va adonar d'una sèrie d'apostes fetes des de comptes amb un historial d'apostes sospitoses.

"Seguint el nostre estricte protocol quan es tracta d'alertes sobre partits arreglats en les apostes, vam informar les autoritats, i a més vam reduir els mercats d'apostes per a aquest partit de manera immediata", ha explicat Gomersall.

No és la primera vegada que Marrero es veu embolicat en una qüestió d'aquest estil, ja que va ser investigat per un cas similar en un partit de dobles mixt a l'Open d'Austràlia 2016, al costat de la també espanyola Lara Arruabarrena. No obstant això, la Unitat d'Integritat del Tennis (TIU, per les sigles en anglès), que investiga els casos de possible corrupció en aquest esport, va exonerar els dos tennistes en no trobar "evidència d'activitat corrupta".