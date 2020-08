Verstappen trenca el domini dels Mercedes gràcies a una gran estratègia amb els pneumàtics

Si el campió del món Lewis Hamilton havia guanyat l'últim Gran Premi del Mundial de F1 malgrat acabar la cursa amb tres rodes, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va guanyar el Gran Premi que celebrava el 70è aniversari de la Fórmula 1 al Circuit de Silverstone (Regne Unit) amb una gran estratègia de pneumàtics. Només així, jugant bé les cartes i sense fallar, Verstappen va trencar la tirania dels Mercedes imposant-se per davant de Hamilton i el finlandès Valtteri Bottas.

Verstappen va sumar la novena victòria de la seva carrera gràcies a la decisió d’acabar la cursa amb pneumàtics durs, fet que li va permetre tenir més resistència a les rodes que no pas els dos Mercedes, que anaven amb gomes de compost mitjà. Els dos Mercedes tenien present que fa una setmana van acabar amb les rodes gastades, així que van optar per la prudència i es van veure sorpresos per l’aposta de Red Bull. De fet, Hamilton va haver d’entrar a boxes per canviar els pneumàtics, es va quedar sense opcions de guanyar la cursa i va quedar en quarta posició, però encara va tenir temps per superar en les últimes cinc voltes el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que va acabar quart, i el seu company Bottas i enfilar-se fins a la segona posició del podi. El britànic suma 107 punts a la general, 30 més que Verstappen, que es col·loca segon del Mundial per davant d’un Bottas que sortia primer. El finlandès, però, no va poder aguantar al capdavant de la cursa just tres dies després de renovar amb l’equip Mercedes, i va veure com l’estratègia de Red Bull amb els pneumàtics decidia el cinquè gran premi de la temporada.

"Ha estat frustrant veure com els Red Bull no patien els mateixos problemes amb els pneumàtics" es va queixar Hamilton. "Teniem una estratègia i ha anat com la seda" deia de la seva part Verstappen. El tetracampió mundial Sebastian Vettel (Ferrari) va acabar dotzè, per davant de Carlos Sainz (McLaren), que serà pilot de Ferrari la pròxima temporada. La propera cursa serà en una setmana al Circuit de Catalunya, a Montmeló.