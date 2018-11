Verstappen, multat amb dos dies de "servei públic"

Max Verstappen (Red Bull) haurà de prestar dos dies de "servei públic" pel seu incident al Gran Premi del Brasil amb el francès Esteban Ocon (Force India), a qui va empènyer després de la cursa, en una discussió.

La sanció, aplicada per la FIA, no aclareix quin tipus de "servei públic" haurà de fer Verstappen, però sí que especifica que haurà de complir el càstig durant els pròxims sis mesos.

Tot va començar a la volta 43 de la cursa. Verstappen era líder i Ocon, amb volta perduda, es volia desdoblar. El francès el va avançar a la recta de meta, Verstappen es va defensar i van acabar xocant. El resultat, una virolla dels dos, i el pilot de Red Bull perdent la primera posició. La cursa la va acabar guanyant Hamilton i Verstappen va ser segon.

Verstappen, que ja al cotxe va insultar Ocon dient-li "idiota de merda", es va encarar amb el francès quan es va acabar la cursa. El va anar a buscar a la zona on es pesen els pilots, s'hi va encarar i el va empènyer en diverses ocasions. Les imatges les va desvelar inicialment la televisió francesa i les va acabar fent públiques la F1 per justificar la sanció.

High drama after the chequered flag in Brazil on Sunday... #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/FLR86HC3Ou