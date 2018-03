Vestir de groc o demanar la llibertat dels presos: la reacció del món de l'esport als últims empresonaments

"Per primera vegada en anys, l'Europa no ha vestit de blanc amb escapulari blau jugant com a local un partit de lliga. Ho ha fet de groc, en solidaritat amb els presos polítics i com a simbòlica protesta davant les injustícies que s'apliquen per sobre la legítima i majoritària voluntat del poble de Catalunya". Així comença la crònica de la web de l'Europa del partit que el club gracienc de Tercera Divisió va jugar aquest diumenge contra l'Espanyol B. L'entitat va ser una de les que van afegir-se a la crida per demanar la llibertat dels presos polítics arran dels últims empresonaments.

Aquesta iniciativa ja l'havia tirat abans el Girona, que el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, el 21 de desembre, va vestir de groc (la seva tercera samarreta és de color groc) al camp de l'Eibar.

L'Europa jugarà a les 12 contra l'Espanyol B amb la samarreta groga en solidaritat amb els presos polítics catalans i com a protesta simbòlica. El club, sempre al costat de la majoria democràtica i legítima del poble català #futbolcat #3div5 #ViladeGràcia #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/lElZ2xOwXB — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) 25 de març de 2018

També van dir-hi la seva a través de les xarxes socials altres clubs, com ara el Lleida Esportiu, que va penjar a Twitter una imatge reclamant la llibertat dels presos polítics.

L'Olot, per la seva banda, va fer dos tuits al seu perfil oficial assegurant que l'entitat "es manifesta al costat de la llibertat i la democràcia i expressa la seva incomprensió i tristesa davant de les resolucions judicials d'accions i opinions pura i exclusivament polítiques". A més, afegien que volien mostrar la seva "solidaritat i afecte a les persones empresonades injustament i a les seves famílies".

Al mateix temps, mostrem la nostra solidaritat i afecte a les persones empresonades injustament i a les seves famílies. #ueolot #LlibertatPresosPolítics — UNIÓ ESPORTIVA OLOT (@UEO1921) 24 de març de 2018

El Barça i l'Espanyol, que al seu dia ja van dir-hi la seva, no tenen prevista cap acció que s'afegeixi a les que ja han fet prèviament.