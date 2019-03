Víctor Claver, la muralla polièdrica del Barça Lassa

Zeljko Obradovic i Svetislav Pesic, dos dels entrenadors que més aposten per la defensa, es veuran les cares aquesta tarda (18.45 hores, Movistar Deportes), quan el Fenerbahçe i el Barça Lassa s’enfrontaran a la 26a jornada de l’Eurolliga. El gran comodí del tècnic de l’equip blaugrana és Víctor Claver, un jugador capaç d’adaptar-se a diferents situacions defensives. Dels onze jugadors que Pablo Laso va utilitzar a la final de la Copa del Rei, per exemple, el valencià en va defensar a nou. El polivalent aler del Barça Lassa va tenir sis assignacions directes (Gabriel Deck, Jaycee Carroll, Rudy Fernández, Fabien Causeur, Jeff Taylor i Sergi Llull) i tres missions de pocs segons després d’algun canvi defensiu (Gustavo Ayón, Felipe Reyes i Anthony Randolph). Exceptuant Facu Campazzo i Edy Tavares, el més baixet i el més alt del Reial Madrid, tots van patir la seva atenció. Durant els 33:48 minuts que va estar en pista, els seus rivals directes amb prou feines van anotar cinc cistelles i van capturar un rebot ofensiu.

Claver tindrà avui un nou repte majúscul contra el líder de l’Eurolliga, el Fenerbahçe. “El nostre joc i les nostres opcions de guanyar es basen en gran part en la defensa. Tots estem fent un gran treball, negant tot el que vol fer l’altre equip. En atac, et poden sortir les coses millor o pitjor, però si tothom està concentrat en defensa sabem que les nostres opcions de guanyar augmenten molt”, reconeix Claver. Mentre els seus rivals pateixen, ell disfruta. “Des de sempre m’he encarregat de jugadors de diferents alçades. És una de les coses bones que té haver jugat tant per dins com per fora. És una cosa a la qual fins i tot m’agrada adaptar-me. No només és que em resulti fàcil sinó que m’agrada aquest repte, i estic encantat de tenir aquest rol en l’equip, de poder ajudar”, afegeix.

Un dels moments favorits de Claver arriba quan Pesic fa que comparteixi minuts amb Chris Singleton i Pierre Oriola. “Quan tractem d’evitar els tirs de jugadors com Carroll fem molts canvis defensius per tapar les línies de passada i les opcions de joc del rival. És una cosa que hem fet altres dies, sobretot quan hi ha Singleton i Oriola d’interiors, la qual cosa ens permet fer canvis defensius. És una cosa que hem d’aprofitar, perquè és un aspecte que enriqueix molt la defensa amb variants”, diu Claver, que ja va coincidir amb el tècnic serbi al València Basket. Una altra coincidència: uns anys abans, quan encara era un júnior de 17 anys, Ricard Casas, aleshores entrenador del conjunt taronja, el va convocar per disputar una Copa del Rei.

‘Cleaver’, el seu malnom favorit

Un entrenador de la NBA va batejar Claver com el Comandant, però el seu malnom favorit és el de Cleaver, que és el que té a la selecció espanyola. És en aquests entrenaments quan es va acostumar a treballar diferents emparellaments defensius amb jugadors més petits i hàbils. “Quan acabàvem els entrenaments de la selecció espanyola, per exemple, feia exercicis amb Ricky Rubio. Sempre es pot millorar”, confessa el jugador.