260x366 Víctor Sánchez del Amo: “L’excés de passió penalitza els Equips grecs” / DENIS DOYLE / GETTY Víctor Sánchez del Amo: “L’excés de passió penalitza els Equips grecs” / DENIS DOYLE / GETTY

Víctor Sánchez del Amo (Madrid, 1976), després de jugar al Madrid i al Deportivo, va provar sort al futbol grec com a futbolista del Panathinaikòs. Anys més tard va tornar a Grècia, però per treballar a l’altre gegant grec, un Olympiacos en què tant va ser ajudant de Míchel, quan aquest era entrenador, com tècnic del rival del Barça.

Ha defensat la samarreta del Panathinaikòs i ha entrenat l’Olympiacos. Com definiria el futbol grec?

És un futbol molt passional, potser massa. En ocasions tanta passió juga en contra dels clubs. És un futbol que ha patit molt amb la crisi i amb problemes organitzatius, però malgrat tot segueix ocupant un espai central en la vida de molts grecs. Ho viuen com si fos una qüestió de vida o mort.

Com a jugador va enfrontar-se a l’Olympiacos...

Sí, en una època que els partits eren més igualats, perquè després el Panathinaikòs va patir una crisi. En una ocasió els aficionats del Panathinaikòs van treure’m pujat a les espatlles, com si fos un heroi, perquè vam derrotar l’Olympiacos per 1-0 i a l’última jugada vaig evitar una ocasió fent falta. Van expulsar-me, però els aficionats creien que havia estat el salvador. Molt boig, tot.

I després va tornar però per treballar precisament a l’Olympiacos...

I els mateixos aficionats que t’odiaven, després t’estimaven. Primer hi vaig anar amb Míchel, d’ajudant. I després, el 2016, vaig tornar-hi ja com a entrenador. Aquell estiu negociava anar al Nottingham Forest, però Marco Silva, que entrenava l’Olympiacos, va marxar en plena pretemporada i el president del club, que era accionista del Forest, ens va demanar si podíem anar-hi. Va ser una error, ja que teníem pocs dies per preparar la prèvia de la Champions. L’Olympiacos feia anys que jugava la fase de grups, però aquell any tocava jugar la prèvia i les coses no van anar bé.

És cert que Marinakis, el president, va dir al vestidor que si perdien la prèvia tornarien a Grècia nedant?

Aquesta frase, així, potser no la va dir, però a Grècia, a tots els clubs, aquestes coses passen. El president entra i t’esbronca, coses que no passen a altres llocs. Això posa pressió i treu força al grup; és un error. A ells aquest excés de passió els penalitza.

L’Olympiacos, però, sembla lluny dels altres equips del grup del Barça, ara mateix...

És un grup molt dur, però és ben cert que per a ells no és un bon any. El club té estabilitat econòmica, a diferència d’altres, però canviant cada dos per tres de plantilla i de tècnic. Tot costa. A més, aquest any l’AEK de Manolo Jiménez i el PAOK competeixen millor a la lliga i els costarà més.

Amb tanta inestabilitat, Valverde pot estar satisfet per la feina feta a l’Olympiacos, entenc?

Va deixar un bon record. És un tècnic llest que sap adaptar-se a cada escenari i va tenir temps per treballar, a diferència de nosaltres.