Àlex Rins guanya a Alcanyís i Joan Mir és el nou líder de MotoGP

Álex Rins ha aconseguit la victòria al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. En una cursa imprevisible i que no ha tingut res a veure amb el que s'havia vist a la qualificació, el barceloní ha obtingut el primer triomf de la temporada a la categoria reina, seguit d'Àlex Márquez i Joan Mir. Un podi dels Països Catalans a Alcanyís que ha comportat un canvi de líder a la general: Mir és el nou líder a falta de quatre curses per acabar el certamen.

Però, més enllà del canvi de líder, el gran triomfador del dia ha sigut Àlex Rins. El pilot de Suzuki, que sortia des de la desena posició, ha fet una cursa de menys a més, aguantant sempre el ritme dels pilots capdavanters fins a aconseguir situar-se líder i acabar creuant primer la línia de meta. La seva primera victòria de la temporada, la tercera a MotoGP, en un curs atípic pel coronavirus i l'absència de Marc Márquez.

I qui hi ha tornat a tenir una magnífica actuació ha sigut, precisament, el seu germà Àlex, debutant a la categoria. Valent i decidit, ha passat de l'onzena posició inicial a la segona, i fins i tot ha arribat a flirtejar amb la victòria. Després del tercer lloc, el cap de setmana passat a França, en el seu primer podi a MotoGP, el petit dels Márquez ha demostrat que té nivell de sobres per competir amb els grans.

El final de cursa ha sigut emocionant. Márquez s'ha enganxat a la moto de Rins a falta de cinc voltes i s'ha dedicat a estudiar-lo per buscar l'avançament. Fins i tot ha tingut un ensurt, en un revolt d'esquerres, on s'ha passat de frenada i ha hagut de fer mans i mànigues per evitar la caiguda. Un petit toc d'atenció que l'ha fet reflexionar: ha preferit assegurar el segon lloc que arriscar-se a perdre bous i esquelles. Tot i així, ha mantingut el pols amb Rins per si arribava un error del barceloní que, finalment, no s'ha produït.

Els que han tingut pitjor dia han sigut els pilots de Yamaha, que se les prometien molt felices dissabte a la qualificació – pole de Quartararo i segon lloc per a Viñales–, però que han perdut pistonada a mesura que passaven les voltes. Això ha provocat el canvi de líder a la categoria reina, que ara ocupa el mallorquí Joan Mir, amb 121 punts. Quartararo és segon (115), i Viñales, tercer (109).

Triomf de Masià a Moto3

A la categoria petita, la victòria ha sigut per a Jaume Masià. El pilot d'Algemesí ha aconseguit mantenir la primera posició en un final trepidant, amb fins a set pilots optant al triomf a l'última volta. El sud-africà Darryn Binder ha estat segon, i el madrileny Raúl Fernández, tercer.

Igual que a totes les categories, després d'aquesta cursa el campionat queda molt obert amb fins a sis pilots amb opcions reals de victòria. El mundial el lidera el gironí Albert Arenas, amb 144 punts, seguit del japonès Ogura (131), dels italians Vietti (126) i Arbolino (115), del britànic McPhee (109) i de Masià (109).

A Moto2 el triomf ha estat per al britànic Sam Lowes, que ha guanyat amb molta autoritat per davant de l'italià Enea Bastianini i del madrileny Jorge Martínez. A la general, Bastianini s'ha situat líder a falta de quatre curses.