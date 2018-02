Victòries de l'Atlètic Barceloneta i el CN Sabadell a la Champions de waterpolo

Els dos equips catalans que disputen la Champions League de waterpolo han aconseguit la victòria en la vuitena jornada de la competició, la primera de la segona volta. L'Astralpool CN Sabadell ha aconseguit el segon triomf de la temporada contra el Jadran Carine montenegrí, 7 a 8. Tot i tenir baixes importants com la del porter José María Motos, amb un procés febril, i les del boia Iván Gallego i Javier Gorría, els catalans s'han endut la victòria gràcies a uns excel·lents segon i quart quarts. Sergi Cabanas, amb tres gols, ha sigut el jugador més determinant a la piscina montenegrina. Tanmateix, la victòria contra el Jadran Carine situa els sabadellencs lluny de les posicions que donaran accés a la fase final, on hi accediran els millors 8 equips (4 de cada grup).

L'Atlètic Barceloneta, per la seva part, ha golejat el Waspo Hannover (7-13) i empata amb el Dinamo de Moscou en la tercera posició del grup A, a només un punt del segon, el Brescia. Alberto Munárriz i Álvaro Granados, amb tres gols cadascú, han sigut els jugadors més destacats del partit per part visitant.