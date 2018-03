Vila-real marca el camí del Girona per creure en Europa

A Girona, ningú dubta a assenyalar el Vila-real com el mirall del que es vol ser. Aterrat a Primera 19 anys abans que els gironins, ha demostrat que el seu mètode funciona. Navegant en posicions d’Europa League, suma quatre punts més que un Girona capficat a continuar lluitant per molt més que la permanència i que pretén, com a mínim, sumar un punt en la visita a l’Estadi de la Ceràmica (13.00 h, BeIN LaLiga) que contribueixi a allargar les il·lusions. “Encara no hem segellat la salvació però si continuem amb aquest discurs seríem hipòcrites i poc exigents. Ens hem de marcar nous reptes i volem guanyar davant un rival que la classificació marca com a directe i que, si està a Primera, és perquè ha sigut ambiciós. Nosaltres també ho som i ens hem adonat que podem derrotar a qualsevol” resumeix Pablo Machín, immers en la pitjor dinàmica de resultats, a domicili, des que entrena el Girona. Per trobar la darrera victòria lluny de Montilivi, on suma cinc triomfs seguits, cal anar fins a l’11 de desembre, en el partit contra l’Espanyol (0-1). Des de llavors, els blanc-i-vermells han sumat 2 dels 18 punts jugats, empatant davant l’Atlètic i el Màlaga i perdent enfront l’Eibar, el València, el Sevilla i el Barça. “Volem recuperar la sensació de guanyar lluny de l’afició i donar un cop de puny damunt de la taula”.

Aquesta sèrie és la més negativa amb el tècnic sorià i supera la viscuda durant el curs 2015-16, a Segona Divisió. En aquella ocasió, els gironins van sumar tres empats (Tenerife, Mallorca i Numància) i dues derrotes (Alabès i Alcorcón), en cinc desplaçaments. Un fet del tot inhabitual amb Machín al capdavant de la banqueta, ja que la seva arribada va propiciar un canvi de tendència, passant d’èpoques grises i nefastes a la brillantor més absoluta. Només cal tirar d’hemeroteca. El 2008, l’any que el Girona va tornar a la categoria de plata, va assolir el sostre més negatiu, compartit amb la temporada 2011/12 –quan va arribar a encadenar vuit derrotes consecutives– de 17 desplaçaments sense guanyar. El fitxatge de Machín, el març del 2014, també va coincidir amb el comiat a una dinàmica negativa en les sortides: entre Ricardo Rodríguez, Javi López i el mateix tècnic sorià –un empat i dues derrotes en els tres primers partits–, van acumular 11 viatges sense el premi gros. La cara es va viure el curs 2014-15, amb 14 victòries en el total.

Un punt per sobre en la segona volta

El triomf contra el Celta (1-0) reforça el bon moment del Girona, que suma un punt més que el Vila-real en la segona volta, i que millora els registres d’un inici de campionat en què només havia sumat sis punts. Ara, contra els mateixos rivals, n’ha lligat 11. “Venen de perdre contra l'Eibar i això els produirà un toc d’atenció tot i que, jugui qui jugui, el tracte per l’esfèrica i la seva identitat no varia”.

Machín repeteix convocatòria i segueix sense poder comptar amb Aday i Gorka –Marcel tornarà a ser el porter suplent– mentre que Calleja, que va fer rotacions a Ipurua i ho va pagar car, sortirà amb tota la carn a la graella. “Volem dependre de nosaltres mateixos per anar a Europa i tot passa per continuar guanyant. Estem vivint un mal moment i ells durant tot l’any han fet les coses bé, serà un partit molt obert”. Mentre el submarí groc té l’exigència d’arribar al més amunt possible, els gironins podran continuar vivint experiències sense por de patir-ne les conseqüències. Amb el descens a 17 punts, tot el que arribi serà un premi al màxim rendiment en el seu primer any entre els millors.