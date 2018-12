El Vila-real fa fora Javi Calleja

La crisi de resultats al Vila-real han acabat amb la destitució del seu entrenador, Javi Calleja. El club groguet ha anunciat aquest matí el que era un secret de domini públic, que rescindia el contracte del tècnic madrileny. Al llarg de la setmana s'anunciarà el nom del seu substitut.

Calleja ha durat poc més d'un any a la banqueta del Vila-real. El madrileny va agafar l'equip l'octubre del 2017 després de la destitució de Fran Escribá. La temporada passada va conduir el 'submarí groc' fins a les posicions d'Europa League. Aquest curs, però, les coses no estan sortint bé i els groguets són a només tres punts de la zona de descens. On sí que tenia millor rendiment, tot i que sense luxes, era a la competició europea. Malgrat això, no té assegurat el passi a setzens de final, que es jugarà aquest dijous a l'estadi de la Ceràmica contra l'Spartak de Moscou.

Cinc destitucions

Amb quinze jornades disputades ja hi ha hagut cinc víctimes a Primera Divisió. El primer d'ells va ser Leo Franco, entrenador de l'Osca, que va ser cessat a la vuitena jornada i rellevat per Francisco Rodríguez.

Després seria el torn de Julen Lopetegui, a la desena jornada, després de caure golejat al Camp Nou. Santiago Solari el va rellevar a la banqueta del Reial Madrid. A la dotzena jornada va caure el tècnic del Celta, Antonio Mohamed, qui va ser substituït per Miguel Cardoso. I, a la catorzena, l'Athletic Club rescindia el contracte d'Eduardo Berizzo per donar les claus del vestidor de San Mamés a Gaizka Garitano. Calleja, doncs, ha estat el cinquè.