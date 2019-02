El CP Vila-sana topa amb un sòlid Telecable Gijón (0-6)

Per segon any consecutiu el CP Vila-sana es queda a les portes de la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les noies de Jordi Capdevila, que divendres sorprenien a la tanda de penals el líder de l'OK Lliga femenina, el Generali Palau de Plegamans, s'han vist superades en tot moment per un Telecable Gijón que s'ha imposat clarament per 0-6 i que de moment s'està mostrant com l'equip més sòlid. Les asturianes s'avançaven al minut set mitjançant Natasha Lee, que sorprenia Anna Ferrer per l'escaire després d'una pèrdua de Cata Flores a la banda dreta. La portera vendrellenca, com en el partit anterior contra el Palau, s'ha fet un fart de rebutjar llançaments del rival mentre les seves companyes resistien com podien en defensa.

De mica en mica, el conjunt de la Terra Ferma ha intentat allargar les possessions i ha tingut algunes ocasions per empatar, fet que ha obligat el tècnic del Gijón a demanar un temps mort per ordenar a les seves jugadores que intentessin pressionar als fons per recuperar boles, fet que s'ha produït de manera immediata. Capdevila ha hagut de tornar a aturar el matx per trobar la manera de desfer-se de la pressió. Tres minuts abans del descans, però, Marta Piquero es desfeia amb facilitat de Victòria Porta amb un ganxo a l'esquerra i anotava el 0-2 amb un llançament creuat. Poc després ella mateixa s'ha trobat amb el pal en el que hauria pogut ser el tercer gol del Gijón.

El Gijón marca ràpid i el Vila-sana no troba la manera de reaccionar

Un tercer gol que no trigaria a arribar, ja que tot just iniciar-se el segon temps Natasha Lee, un malson per a les lleidatanes, ha culminat una gran acció de bloqueig i continuació a passada de Sara Lolo per començar a encarrilar el matx. Tot i la diferència de gols, el Gijón ha seguit jugant el seu joc i Lolo ha tornat a estavellar una bola al pal.

El Vila-sana, esgotat per la pròrroga del dia anterior i el desgast al qual l'estava sotmetent el Gijón, amb prou feines ha arribat a la porteria d'Elena Lolo, amb un un contra un de Mar Franci com a jugada més perillosa per retallar distàncies. De fet, el tram final ha sigut un autèntic suplici per a les de Capdevila, que han encaixat tres gols més de Lolo, Piquero de penal i Sanjurjo. Diumenge (15 h, Esport 3) es jugarà una final inèdita de la Copa de la Reina entre el Cerdanyola CH i el Telecable Gijón, mentre que encara queda per definir la final de la Copa del Rei, amb les semifinals d'aquesta tarda entre el Deportivo Liceo i el Lleida Llista Blava (18 h, Esport 3) i entre el Recam Làser Caldes i el Barça Lassa (20 h, Esport 3).