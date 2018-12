David Villa serà company d'equip d'Iniesta al Vissel Kobe japonès

David Villa serà company d'Andrés Iniesta al Vissel Kobe del Japó. L'asturià ho ha anunciat primer a les xarxes, just abans de la presentació a Kobe. El jugador, de 36 anys, ha jugat aquestes últimes temporades al New York City de la lliga nord-americana, on s'ha convertit en el màxim golejador de l'equip.

Villa ha dit que fa acceptat la proposta del Vissel Kobe per "les ganes que hi ha posat" i per la seva motivació "per fer-se un nom al Japó", en una compareixença davant els mitjans al costat del multimilionari propietari del club i del gegant del comerç electrònic Rakuten, Hiroshi Mikitani.

La roda de premsa s'ha fet just després de l'últim partit de la temporada del Vissel Kobe. "Tota la gent que he anat coneixent del club m'han demostrat les ganes que fitxés, i això és una cosa molt important", ha dit l'exdavanter del Barça, que ha vist en directe el triomf per 3-2 contra el Vegalta Sendai, amb un gol d'Iniesta. El Vissel ha acabat a la zona mitjana de la classificació en una temporada marcada per l'arribada d'Iniesta, que ha patit algunes lesions però ha jugat a un nivell molt alt. La segona estrella de l'equip, l'alemany Lukas Podolski, podria abandonar el club després de l'arribada de Villa.

El també exjugador de l'Sporting de Gijón, Saragossa, València o Atlètic de Madrid ha assenyalat el seu desig de participar en un "projecte en construcció" com és el del Vissel Kobe, "on es vol jugar a un futbol tècnic i de possessió", segons ha dit. "Aquí hi ha el jugador que canalitza millor aquest joc, que és Iniesta", ha afegit Villa, que va dir que el seu antic company és també el seu "gran amic" des de fa molt de temps i va admetre que la seva presència al Japó també va influir perquè fitxés pel Vissel.