Villar trenca el seu silenci per disparar contra el govern

Ángel Maria Villar va trencar el seu silenci públicament en una roda de premsa a Madrid on va defensar la seva innocència, atacant tant al govern espanyol com a dirigents del futbol espanyol. El darrer cop que el dirigent basc havia parlat havia estat davant del jutge que l’interrogava per la seva suposada participació en un cas de corrupció que va marcar l’inici de la seva caiguda, doncs va ser empresonat. Però en espera del judici i amb la llibertat condicional sota el braç, Villar va decidir-se a parlar en públic afirmant que Espanya podria quedar-se fora del proper Mundial de Rússia. “Si passa, tota la responsabilitat seria del govern” va dir, tot afegint que ell no té res a veure en la investigació de la FIFA, qui ha amenaçat la Federació espanyola (RFEF) en excloure la selecció si confirma que a Espanya s’està produint un cas d’ingerència del govern, fet prohibit per la FIFA per garantir la independència dels ens esportius. “Preocupa veure al govern gent que no coneix la normativa internacional” va dir un Villar agressiu.

Villar, reelegit president de la Federació Espanyola el darrer maig, va ser apartat del càrrec un cop va ser empresonat, a l’estiu, dins d’un cas de corrupció al futbol. En espera de judici, Villar vol recuperar el seu càrrec a la RFEF i va defensar-se dels atacs del Consell Superior d’Esports (CSD) i el Consell d’estat, que l’han apartat de les seves responsabilitats i d’unes possibles noves eleccions. “El grau d’intervencionisme del govern és alt, en apartar-me injustament i de manera arbitrària, sense respectar la presumpció d’innocència, comprometent l’autonomia i independència de la RFEF i incomplint la normativa de la FIFA” va dir.

El Consell Superior d’Esports (CSD), ha demanat que es repeteixin les eleccions del maig en entendre que llavors no es coneixia el cas on Villar va ser acusat de cobrar comissions en l’organització de partits. Aquesta decisió del CSD va provocar una queixa de la FIFA, que podria comportar que Espanya quedés fora del Mundial per intromissió d’un govern en els afers del futbol, fet prohibit pel estatuts de l’entitat. “ La possibilitat que Espanya no sigui al Mundial és ben seriosa. Ningú ho desitja, però tenim múltiples exemples de governs que han portat les federacions a ser sancionades” va dir el basc.

Segons l’exjugador de l’Athletic, “aquest govern és únic responsable de l’amenaça que Espanya no jugui el Mundial. Em preocupa el poc coneixement dels representants governamentals , i especialment el president del CSD, el senyor José Ramón Lete, d’un tema tan conegut dins l’àmbit esportiu internacional”. Segons Villar, “aquests conflictes no es donen en altres països perquè els poders públics d’aquests països compleixen escrupolosament l’autonomia de les seves federacions”.

El dirigent va recordar que la FIFA “únicament està complint amb la seva normativa estatutària; la inscripció a qualsevol organització internacional és voluntària i prèvia autorització del Consell Superior d’Esports”, desmentit “de manera categòrica” la seva intervenció en aquest tema, en referència a la publicació d’una informació segons la qual Villar hauria demanat a la FIFA que amenacés la RFEF amb l’expulsió del Mundial per tal d’aconseguir que el CSD no intervingués en l’afer, cosa que ajudaria els interessos de Villar.

Villar va insistir en defensar que no és culpable en cap cas de corrupció, deixant clar que anirà fins al final, inclosos tribunals internacional si cal, per lluitar per defensar el seu nom. “No hi ha un complot del Govern, però sí que hi ha persones que volen el meu cap. A la RFEF li han fet un cop d’Estat. Em van suspendre quan era a la presó. No em van voler escoltar” va dir, tot burxant a Mariano Rajoy. “Diu que Espanya serà al Mundial malgrat que s’incompleixen les normatives de la FIFA. I diu que a més, Espanya el guanyarà. Si torno a la presidència el faré ajudant del seleccionador, si tant en sap”.