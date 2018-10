Emotiu triomf de Maverick Viñales, que trenca la pitjor ratxa de la història de Yamaha

En acabar el Gran Premi d'Austràlia, Maverick Viñales no ha pogut amagar les llàgrimes. El pilot català s'ha endut la cursa de MotoGP a Phillip Island i ha trencat una llarga ratxa sense pujar a dalt de tot del podi. De fet, amb el triomf de Viñales (Yamaha YZR M 1) acaba la ratxa més negativa de Yamaha, superada clarament aquest any per Ducati i Honda. El Gran Premi ha estat marcat per la retirada del cerverí Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), campió del Mundial fa uns dies.

Viñales ha guanyat per primer cop després de 29 Grans Premis, aprofitant la topada entre Márquez, que sortia des de la primera posició, i el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1). Una maniobra de Zarco ha provocat la topada que ha deixat la moto del català amb desperfectes. Márquez no havia sortit bé, en aixecar la roda a la recta inicial i després de deixar-se superar per cinc rivals, tot i que un d'ells, l'italià Petrucci, ha acabat sortint del circuit en no entrar com calia al primer revolt.

Amb Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) i l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) per davant, Márquez ha reaccionat i ha recuperat el liderat. La cursa, bonica, ha vist canvis de líder, amb els atacs de Dovizioso i un Zarco que ha topat amb la moto de Márquez quan el català ha rodat per terra.

Viñales s'ha posat líder a la vuitena volta amb una volta ràpida d'1:29.924, mentre Valentino Rossi se situava segon. El ritme imposat per Viñales li ha permès obrir forat en una cursa en què també ha rodat per terra Dani Pedrosa. Al final, Viñales ha aconseguit la primera victòria de Yamaha des del Gran Premi d'Holanda del 2017 i seva des de la carrera de França, a Le Mans, també el 2017.

L'han acompanyat al podi Andrea Iannone i Andrea Dovizioso, amb Álvaro Bautista en una més que meritòria quarta plaça, en la cursa en què rodava en el lloc del lesionat Jorge Lorenzo.

Triomf d'Albert Arenas a Moto3

El gironí Albert Arenas (KTM) ha aconseguit la seva segona victòria en Moto3 per davant dels italians Fabio di Gianantonio (Honda) i Celestino Vietti (KTM), mentre que Jorge Martín (Honda) ha acabat cinquè i suma ara 215 punts, dotze més que l'italià Marco Bezzecchi (KTM), que no ha puntuat.

A Moto2, el sud-africà Brad Binder (KTM) ha aconseguit la seva tercera victòria de la temporada en imposar-se per 36 mil·lèsimes de segon al mallorquí Joan Mir (Kalex) i el barceloní Xavier Vierge (Kalex). L'italià Francesco Bagnaia (Kalex), 12è, segueix liderant el Mundial amb 288 punts, 16 més que el portuguès Miguel Oliveira (KTM), 11è a Phillip Island.