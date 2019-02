Vinicius i Solari debuten al Camp Nou

El Madrid que rebrà el Barça aquest dimecres al vespre tindrà ben poc a veure amb l’equip que va golejar per 5-1 a la primera volta de la Lliga. Els blancs tenen nou entrenador, Santiago Solari, i han trobat en el jove davanter Vinicius un futbolista de futur.

El brasiler es va perdre el partit de Lliga perquè Lopetegui el va deixar fora de la convocatòria. En canvi ara no només viatja a Barcelona, sinó que també és previst que sigui a l’onze titular. “És jove, descarat, ràpid i s’atreveix a encarar el rival”, el definia ahir Ernesto Valverde. Vinicius ja ha jugat 20 partits amb el primer equip i ha marcat quatre gols, dos dels quals a la Lliga.

D’altra banda, Santiago Solari dirigirà un partit al Camp Nou com a entrenador per primera vegada. L’argentí ha fet revifar el Madrid, almenys quant a resultats, i ha trobat una base sòlida per encarar amb garanties el tram decisiu de la temporada. De cara a l’onze, només té el dubte de Gareth Bale. Si no es recupera jugarà en lloc seu Lucas Vázquez.