Visita del Barça al camp del Betis amb l’eco d’una golejada de l’Atlètic

El discurs ja no pot ser el que era. El missatge “Depenem de nosaltres” va canviar amb l’ensopegada a casa davant l’Sporting de Huelva i el Barça necessita que l’Atlètic de Madrid punxi per tornar a posar-se a l’equivalent d’un partit (tres punts) del liderat de la Lliga Iberdrola. I l’equip blaugrana afronta la jornada 22 de lliga contra el Betis (13 h, Gol) sabent que aquest primer supòsit haurà d’esperar al menys unes setmanes més, perquè el conjunt matalasser està lluny, ara per ara, de mostrar símptomes de feblesa. L’equip de José Luis Sánchez Vera ha posat el mode piconadora en marxa i s’ha desfet del Fundación Albacete amb un contundent 6-1. Les madrilenyes ja guanyaven per 4-0 al quart d’hora de partit, amb dos gols d’Olga García i dos més de Jenni Hermoso. Ludmila ha acabat de sentenciar amb dos gols més abans del descans, i l’actuació matalassera només s’ha vist tacada al final, amb una diana d’Alba Pomares per a les manxegues.

El resultat afegeix molta pressió a un Barça que ha hagut de pair en una setmana dues derrotes dures. Només havia perdut un partit aquesta temporada, al Kazakhstan en Champions, i en quatre dies se li van acumular les males sensacions. L’eliminació a la Copa de la Reina va acabar d’afegir sal a les ferides, sobretot per la lectura que el vestidor va fer del xoc amb l’Atlètic. L’equip de Lluís Cortés tindrà l’oportunitat de refer-se contra el Betis, que fa set jornades que no perd. A la primera volta, la victòria va ser plàcida al Miniestadi, amb gols d’Aitana Bonmatí, Toni Duggan i Patri Guijarro. La balear serà una de les baixes per al partit, a més de Natasa Andonova, amb una contusió al turmell esquerre.