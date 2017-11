Vives: "El Barça és el club de futbol més seguit i més estimat a tot el món"

El Barça busca "ser la marca més admirada, estimada i global del món de l'esport", segons ha explicat el portaveu de l'entitat, Josep Vives, l'encarregat d'explicar un estudi que el club ha fet a nivell internacional per saber com es percep la marca Barça a tot el món. "Volem fer un salt molt important, però no parlem només de xifres d'ingressos ni èxits esportius, sinó de notorietat", ha remarcat. Segons les dades, el Barça és a dia d'avui "el club de futbol més seguit i més estimat a tot el món". De fet, d'acord amb l'anàlisi, en moltes zones del món el Barça és més conegut entre els seguidors del món de l'esport que Apple, McDonalds, Coca-Cola, Disney o la NBA.

De l'estudi es desprèn que el 98% dels enquestats a Catalunya coneixen el Barça (coneixement suggerit) i el número de seguidors és del 81%. A Espanya la xifra baixa al 96% i el 46% respectivament. En països com el Barasil o Turquia el coneixement està per sobre del 90%, mentre a la Xina (55%), el Japó (62%) i els Estats Units (36%) és inferior. Per això, el club ha potenciat projectes en aquests països claus per al creixement de l'entitat. El Barça és el tercer club de futbol més conegut als Estats Units, però el primer en seguiment, sobretot en la població hispana.

Altres dades: el 40% dels seguidors catalans i espanyols del Barça son dones. "Un creixement espectacular", segons Vives. "El perfil dels nostres seguidors és molt jove, per sota dels 35 anys", ha dit el portaveu sobre els seguidors del club a nivell mundial, fora de l'estat espanyol. Això vol dir que "tenim futur" ha assegurat l'encarregat d'explicar les dades. "Entre els nens som molt atractius, som líders", ha dit Vives, que ha assegurat que "l'estil Barça, els jugadors i els nostres valors" són els principals focus d'atracció. On el Barça és menys estimat, segons l'estudi, és a Espanya.

Vives ha dit que el Barça no vol competir amb la resta de clubs, sinó amb totes les marques esportives. Segons les dades que té el club, el Barça és la marca més coneguda a Espanya, Catalunya, Brasil, Indonèsia i Turquia, mentre, per exemple, és el número 24 als Estats Units.

Nova identitat

Tot i que les dades, segons el club, són bones, des dels despatxos del Camp Nou tenen clar que no poden quedar-se de braços creuats. Per això, de la mà de l'empresa Summa, s'està canviant l'estratègia de marca del club, tal com va avançar l'ARA: a partir d'ara només s'utilitzaran les expressions Barça i FC Barcelona. Desapareix FCB i la 'ç' es reforça perquè és un símbol d'identitat. FC Barcelona s'utilitzarà per al futbol, per a tots els equips, mentre Barça s'associarà als noms de les seccions, també per a la Fundació i l'Innovation Hub.

L'estudi l'ha fet KantarMillwardBrown, amb més de 12.400 entrevistes telefòniques a gent amb un interès en el món de l'esport en 10 mercats estratègics: Catalunya, Espanya, Estats Units, Xina, Turquia, Mèxic, Índia , Japó, Indonèsia i Brasil.

Tot i que l'estudi es va realitzar al setembre, el club creu que les dades no canviarien a nivell espanyol pel posicionament del Barça davant la situació política de Catalunya. "Les dades d'Espanya no canviarien substancialment, hi ha una llarga tradició del Barça, també del Madrid, l'altra gran marca important. Són marques consolidades. Difícilment canviarem la posició de la marca per un fet cojuntural, som una marca consolidada al mercat espanyol, la nostra manera de ser, la nostra idiosincràcia forma part d'un històric, i aquest històric crea un pòsit que no canvia d'un dia per un altre, per molt que hi hagi una determinada situació política al nostre país".

