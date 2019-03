Una volta per descobrir 'Superman' López

Els organitzadors de la 99a edició de la Volta a Catalunya, potser per agafar idees per a l'edició vinent, la 100, van dibuixar un recorregut en què esperaven escapades i espectacle. Un recorregut que martiritzava els esprintadors, que els últims anys s’havien fet un tip de guanyar etapes a Catalunya. I la jugada els ha sortit bé. Amb etapes de muntanya espectaculars, atacs llunyans que triomfen com el del belga De Gendt a la primera jornada i emoció, la Volta arriba a l'última etapa aquest diumenge al tradicional circuit final per Montjuïc, amb diferents aspirants a l’èxit. I un favorit que està vivint el millor any de la seva trajectòria, el colombià Miguel Ángel López (Astana).

651x366 Miguel Ángel López signa el doblet: etapa i liderat / EFE Miguel Ángel López signa el doblet: etapa i liderat / EFE

La penúltima etapa, malgrat una escapada que gairebé va triomfar, va permetre per fi als esprintadors aspirar al triomf, amb l’australià Michael Matthews (Sunweb) imposant-se entre Valls i Vila-seca amb 166 quilòmetres. El velocista australià va repetir el triomf que ja va aconseguir en la segona etapa de la ronda catalana imposant-se a l’alemany Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) en un final molt ajustat. Quan el gran grup ha controlat els atacs, Matthews ha imposat la seva llei.

El gran guanyador de l’etapa, amb tot, va ser 'Superman' López, com és conegut a Colòmbia un corredor tan fresc de cames que va entrar entre els 10 primers a l’esprint final, enviant un missatge als seus rivals de cara a l'última etapa. Després de guanyar la Volta a Colòmbia fa poques setmanes, 'Superman' López busca un segon triomf que va començar a fer-se realitat en les dues etapes amb final al Pirineu, a les estacions de Vallter 2000 i la Molina. “Gràcies a Déu les coses estan sortint bé i em sento amb energia per poder defensar el liderat”, va explicar el ciclista de la regió de Boyacá, que va començar a competir seriosament quan ja tenia 17 anys, i va destacar per primer cop al Tour del Porvenir el 2014, en què es va imposar als favorits.

Superman és un ciclista diferent, perquè no va tenir cap bicicleta fins als 15 anys, quan en va comprar una per anar a estudiar a una zona rural, i va destacar ràpidament. El 2016 ja va guanyar la Volta a Suïssa i la Milà-Torí, i va pujar al podi del Giro l’any passat, en què va ser tercer.

El 2018 López va ser escollit millor ciclista de l’any en una terra amb grans corredors, com Nairo Quintana i Rigoberto Urán. Colòmbia, de fet, està de festa perquè a l'última etapa tres ciclistes ocupen les quatre primeres posicions, tots amb opcions d'aconseguir el triomf final. López arribarà a Barcelona amb un avantatge de 14 i 17 segons, respectivament, respecte al britànic Adam Yates (Mitchelton-Scott) i el colombià Egan Bernal (Sky). Nairo Quintana (Movistar) és quart a 25 segons. Si guanya, López serà el quart colombià en triomfar a la Volta catalana, després dels èxits d’Álvaro Mejía (1993), Hernán Buenahora (1998) i Nairo Quintana (2016).