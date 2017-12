Lindsey Vonn segueix escrivint la seva llegenda i ja porta 78 triomfs en la Copa del món d'esquí

La nord-americana Lindsey Vonn ha guanyat aquest dissabte a Val d'Isere (França) la prova de supergegant corresponent a la Copa del Món d'esquí alpí. Amb aquest triomf, Vonn ja porta 78 triomfs i 131 podis en el circuit, fent encara més gran una llegenda escrita superant lesions. Només el suec Ingemar Stenmark, amb 86 triomfs, la supera com a esquiador amb més èxits. En categoria femenina, cap dona ha guanyat tant com ella.

It’s official - @lindseyvonn wins her 78th @fisalpine World Cup and coach Paul Kristofic dresses as a unicorn as coach Chris Knight wins the #UglyChristmasSweater award! 🇺🇸🏆🦄 #LV78 @valdisere #worldcupvaldisere pic.twitter.com/EZ0GehDVSi